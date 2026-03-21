70590

2150.79

43.82

50.68

В ЕС предупредили о риске ценового шока уже летом: к чему призывают партнеров
В ЕС предупредили о риске ценового шока уже летом: к чему призывают партнеров

Брюссель призывает срочно восполнять хранилища во избежание дефицита и паники на рынке

21 марта 2026, 16:10
Кравцев Сергей

Еврокомиссия обратилась в страны ЕС с призывом не затягивать с заполнением подземных газовых хранилищ, предупреждая о рисках резкого роста цен и конкуренции за ресурсы в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В письме правительствам государств-членов еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен рекомендует пересмотреть подходы к накоплению запасов газа. В частности, предлагается снизить ориентировочный уровень заполнения хранилищ до 80% от их мощности – на 10 процентных пунктов меньше действующих целей Евросоюза.

В то же время Еврокомиссия отмечает необходимость начинать закачку газа постепенно уже сейчас, чтобы избежать пикового спроса летом. Именно сезонный рост закупок может спровоцировать резкое повышение цен и дополнительное давление на энергетический рынок.

Несмотря на существующие риски, в Брюсселе уверяют, что поставки энергоносителей в ЕС пока остаются относительно стабильными. Однако геополитическая ситуация, в частности напряжение вокруг Ирана, может оказать существенное влияние на глобальные цены и доступность ресурсов.

Йоргенсен призвал страны действовать согласованно, подчеркнув, что только коллективный ответ позволит минимизировать последствия потенциального энергетического кризиса. По его словам, высокая волатильность на мировых рынках, вызванная конфликтами, может усложнить процесс накопления запасов и сделать его гораздо дороже.

Эксперты предупреждают: если страны ЕС не ускорят подготовку к следующему отопительному сезону, Европа рискует снова столкнуться с энергетическими потрясениями.

Читайте на портале "Комментарии" — может ли ЕС наказать Венгрию за блокирование кредита Украине: что происходит.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
