В ЄС попередили про ризик цінового шоку вже влітку: до чого закликають партнерів

Єврокомісія звернулася до країн ЄС із закликом не затягувати із заповненням підземних газових сховищ, попереджаючи про ризики різкого зростання цін і конкуренції за ресурси вже найближчими місяцями. Про це повідомляє Bloomberg.

У листі до урядів держав-членів єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен рекомендує переглянути підходи до накопичення запасів газу. Зокрема, пропонується знизити орієнтовний рівень заповнення сховищ до 80% від їхньої потужності – на 10 процентних пунктів менше за чинні цілі Євросоюзу.

Водночас Єврокомісія наголошує на необхідності починати закачування газу поступово вже зараз, щоб уникнути пікового попиту влітку. Саме сезонне зростання закупівель може спровокувати різке підвищення цін і додатковий тиск на енергетичний ринок.

Попри наявні ризики, у Брюсселі запевняють, що постачання енергоносіїв до ЄС наразі залишається відносно стабільним. Однак геополітична ситуація, зокрема напруження навколо Ірану, може суттєво вплинути на глобальні ціни та доступність ресурсів.

Йоргенсен закликав країни діяти узгоджено, підкресливши, що лише колективна відповідь дозволить мінімізувати наслідки потенційної енергетичної кризи. За його словами, висока волатильність на світових ринках, спричинена конфліктами, може ускладнити процес накопичення запасів і зробити його значно дорожчим.

Експерти попереджають: якщо країни ЄС не прискорять підготовку до наступного опалювального сезону, Європа ризикує знову зіткнутися з енергетичними потрясіннями.

