В ЕС придумали, как одобрить помощь Украине: Орбану это не понравится

Внутри Европейского Союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о выделении пакета помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По информации издания, некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса.

Меру может заблокировать любое другое государство-член, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника. Тем не менее, многие страны нервничают по поводу использования того, что, по сути, является самым большим оружием ЕС против государства-члена.

Вместо этого, по словам чиновников, приоритет состоит в том, чтобы убедить Орбана, ясно объяснив то, что они назвали "полными издержками" его изоляции. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение помощи Украины каждый отдельно, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение.

"Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Может быть, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам предоставить деньги Украине", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, присутствовавший на саммите в Брюсселе на прошлой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



