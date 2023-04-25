В ЕС придумали, как сделать Венгрию более сговорчивее: уже готовится решение

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Кравцев Сергей
В Европарламенте лидеры почти всех политических групп выступили с призывом к Еврокомиссии не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства. Они выступили с такой инициативой из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека в Венгрии, пишет "Европейская правда".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
В состав групп, поставивших подписи под письмом, принадлежит абсолютное большинство депутатов Европарламента, кроме "Европейских консерваторов и реформистов".
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В письме подчеркивается озабоченность по поводу состояния верховенства закона, демократии и соблюдения фундаментальных прав в Венгрии. Депутаты напомнили, что Будапешт проигнорировал ряд замечаний из Брюсселя.
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