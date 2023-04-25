В ЕС придумали, как сделать Венгрию более сговорчивее: уже готовится решение

В Европарламенте лидеры почти всех политических групп выступили с призывом к Еврокомиссии не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства. Они выступили с такой инициативой из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека в Венгрии, пишет "Европейская правда".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В состав групп, поставивших подписи под письмом, принадлежит абсолютное большинство депутатов Европарламента, кроме "Европейских консерваторов и реформистов".

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В письме подчеркивается озабоченность по поводу состояния верховенства закона, демократии и соблюдения фундаментальных прав в Венгрии. Депутаты напомнили, что Будапешт проигнорировал ряд замечаний из Брюсселя.

"По нашему мнению, это все делает невозможным положительную оценку по первым выплатам по Фонду восстановления и устойчивости ("ковидным фондом")", – отмечают они.

Отмечается, что есть смысл приостановить выплаты Венгрии по программе ESF+ Program, которая направлена на социальные и образовательные проекты и реформы, из-за невыполнения Венгрией всех необходимых обязательств.

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