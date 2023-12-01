В ЕС просят отложить решение по членству Украины в блоке: кто продвигает вопрос

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, поскольку якобы "заранее ясно, что согласия среди стран не будет". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Орбан сделал в интервью в эфире местного радио "Kossuth".

Членство Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Виктор Орбан отметил, что вопрос про отсрочку членства Украины в ЕС касается национальной независимости Венгрии.

"Венгрия не имеет права вето. Никакого вето нет, Венгрия будет блокировать решения. Мы не против этих решений, мы просто не согласны с другими странами-членами. Если мы согласны, то позиция ЕС есть, если нет, то ее нет. Мы не должны позволять себе испытывать нечистую совесть из-за того, что мы в чем-то не согласны", — добавил Орбан.

По его словам, вопрос может быть поставлен на повестку дня, если он уже обсуждался и достигнута договоренность. Премьер-министр Венгрии добавил, что соответствующее предложение не подготовлено, что необходимо все обсудить, согласовать интересы, а затем сделать предложение. По этой причине, по его мнению, переговоры о вступлении даже не следует начинать.

Орбан подчеркнул, есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов: Украина находится в состоянии войны, и ее правовая система работает иначе, чем в мирной стране. Даже невозможно знать численность населения Украины, которое мы хотим принять в ЕС.

По словам венгерского премьера, также невозможно сказать, насколько велика территория Украины, которую Евросоюз хочет включить в свои ряды, ведь, по его словам, "часть ее находится под военным контролем России".

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