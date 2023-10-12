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В ЕС против того, чтобы сравнивать действия Израиля в Газе с действиями РФ в Украине

В ЕС подчеркнули, сегодня Израиль находится в ситуации, когда он защищается на чрезвычайно сложном театре военных действий

сегодня, 15:25
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Кравцев Сергей
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Евросоюз не называет "военным преступлением" или "актом террора" действия Израиля по блокаде сектора Газа, тогда как говорил это об ударах России по энергетической инфраструктуре Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

В ЕС против того, чтобы сравнивать действия Израиля в Газе с действиями РФ в Украине

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Представитель Еврокомиссии объяснил, что комментарий об "акте террора", который президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о действиях России в Украине в октябре 2022 года, был сделан в "очень специфическом контексте, когда произошло неспровоцированное нападение страны, к тому же члена Совета Безопасности ООН, на мирного соседа".


"А сейчас продолжается ситуация, когда, напомню, продолжаются атаки из Газы на Израиль, и, следовательно, Израиль находится в ситуации, когда он защищается на чрезвычайно сложном театре военных действий", – добавил Мамер.

"Поэтому мы здесь не можем судить о том, какие именно действия необходимо предпринять для того, чтобы Израиль мог бороться с террористами ХАМАС, которые напали на его территорию", – сказал он.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что ЕС публично и неоднократно призывал Израиль соблюдать международное право и приложить все усилия для обеспечения безопасности гражданского населения.

В Еврокомиссии ранее комментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектора Газа, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это – следствие действий ХАМАС.

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