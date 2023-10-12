В ЕС против того, чтобы сравнивать действия Израиля в Газе с действиями РФ в Украине

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Кравцев Сергей
Евросоюз не называет "военным преступлением" или "актом террора" действия Израиля по блокаде сектора Газа, тогда как говорил это об ударах России по энергетической инфраструктуре Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Представитель Еврокомиссии объяснил, что комментарий об "акте террора", который президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о действиях России в Украине в октябре 2022 года, был сделан в "очень специфическом контексте, когда произошло неспровоцированное нападение страны, к тому же члена Совета Безопасности ООН, на мирного соседа".
Представитель Еврокомиссии напомнил, что ЕС публично и неоднократно призывал Израиль соблюдать международное право и приложить все усилия для обеспечения безопасности гражданского населения.
В Еврокомиссии ранее комментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектора Газа, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это – следствие действий ХАМАС.
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Ігор
сегодня, 14:51
Ізраїль захищається від героїв які прагнуть вирватись на свободу з того концтабору який створив Ізраїль. Спитайте в 52 мільйонній України як підпасти під владу юдеїв і гинути у крові. Настане час, коли залишки тих останніх українців, які будуть намагатись позбутись юдейських кровопиць-паразитів, назвуть "терористами". Вже тих, хто не хотів миритись з корупцією, називали зрадниками. А навколо реготали товсті попи православної секти.