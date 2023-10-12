Почему война в Израиле далека от своей кульминации – произойдет ли глобализация военного конфликта

Шестые сутки продолжается эскалация на Ближнем Востоке, где после случившейся 7 октября кровавой атаки ХАМАС на Израиль пошел жесткий ответ израильской армии (ЦАХАЛ) по Сектору Газа. Есть риск перерастания локальной войны в глобальную, если против Израиля выступят не только ХАМАС (контролирующий сектор Газа), но и Ливан, Сирия, Иран и палестинцы Западного берега реки Иордан. Западный мир во главе с США в данной ситуации встал на сторону Израиля. Украинская власть также однозначно выражает свою поддержку именно израильтянам, проводя параллели между терроризмом ХАМАС и РФ. В свою очередь, Россия не скрывает симпатий к палестинцам, традиционно обвиняя в эскалации США. О чем говорит ситуация в Израиле и вокруг него (в том числе в восприятии этого конфликта миром) на данный момент, как она может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Израильские власти попали в ситуацию сложного выбора

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает следующим образом:

проявили противоречия между Западом и Глобальным Югом. Западные страны с гневом реагируют на террористическую атаку на израильских граждан с массовыми убийствами мирного населения. В то же время население многих незападных стран поддерживает позицию ХАМАСа и палестинцев и воспринимает это как восстание против Запада. Примечательна позиция даже турецкого руководства Турция – член НАТО, но в данной ситуации комментарии ее лидера Реджепа Эрдогана не совпадают с оценками его коллег из Европы и США". "Ситуация в Израиле трансформируется как минимум в третью интифаду (вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля Западного берега реки Иордан и Сектора Газа – прим. ред.), а как максимум – в региональную войну с проекцией на многие страны. Политические оценки конфликта

Израильские власти, по словам эксперта, попали в ситуацию сложного выбора. Анонсирована масштабная наземная операция для уничтожения ХАМАС в Секторе Газа. По итогам нескольких дней воздушных ударов заявлено о ликвидации значительного числа боевиков. Но проведение сухопутной операции в районе с плотной городской застройкой – это совсем другой уровень военных задач.

"Для сравнения можно вспомнить штурм Мосула в 2016-2017 годах армией правительства Ирака и его союзниками. В городе с населением 1,5 миллиона человек находилось около 17 тысяч боевиков ИГИЛ, которые обороняли его в течение года от штурмовых сил численностью до 150 тысяч бойцов. В итоге – миллион беженцев и неустановленное число погибших, – констатирует Игорь Попов. – Затяжные городские бои в Секторе Газе могут привести к втягиванию в войну соседних стран и других организаций, вербовке боевиков в соседних странах "на джихад". В то же время, армия США хотела бы ограничиться демонстрацией силы или воздушной поддержкой, но никак не участием в городских боях".

Эксперт уверен, что требования о создании палестинского государства со столицей в Иерусалиме израильские власти выполнять сейчас не будут, так как имеют полную поддержку общества и союзников для решительного ответа на террористические атаки.

По итогам четко заявлено, что программы помощи Украине будут выполняться независимо от развития ситуации на Ближнем Востоке", – подчеркивает Игорь Попов. "Необходимость предоставления помощи Израилю могла повлиять на темпы и объемы помощи Украине. В связи с этим особо важным стало личное участие президента Владимира Зеленского 11 октября в заседании группы поддержки Украины – "Рамштайн" в Брюсселе и переговоры с военным руководством США, НАТО и других союзников

Он констатирует – боевые действия в Израиле еще раз подтвердили несовершенство глобальных механизмов безопасности, в особенности в сфере урегулирования военных конфликтов.

"Пока что все стороны отдают преимущество силовым методам решения проблем, поэтому война в Израиле еще не прошла свою точку кульминации, – поясняет эксперт. – Даже в случае локализации конфликта и удержания его от развития на весь регион, он может привести к появлению миллиона беженцев, попыткам террористических атак, росту цен на нефть и срыву мирных процессов в регионе".

Израиль будет продолжать военную операцию против ХАМАС

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко акцентирует, что это – очередная война на Ближнем Востоке. Не первая, и, скорее всего, не последняя.

Та война начиналась для Израиля неудачно, но в итоге израильские войска выправили ситуацию. Однако под давлением американцев им пришлось пойти на прекращение войны, а затем и на целый ряд мирных соглашений", – отмечает эксперт. "И для Израиля это далеко не первая война. Просто у Израиля давно не было больших войн. Последняя большая и межгосударственная война была 50 лет назад – "Война Судного дня". Как раз в годовщину этой войны ХАМАС и атаковал Израиль

Он не исключает, что похожим образом ситуация может развиваться и сейчас, но с некоторыми существенными отличиями.

С высокой вероятностью Израиль будет продолжать военную операцию против ХАМАС, пытаясь выдавить эту организацию из Сектора Газа и разрушить ее военную и организационно-материальную инфраструктуру. А вот что дальше делать с палестинцами и сектором Газа? На этот вопрос ответа у Израиля нет, как нет и единства в израильском обществе на эту тему", – подчеркивает политолог. "Сейчас это война Израиля с палестинцами – с ХАМАСом и другими экстремистскими группами палестинцев, а также с ливанской Хезболлой

По его словам, пока в Израиле доминирует желание отомстить, показать свою силу, чтобы как минимум в ближайшем будущем не было повторения таких атак. Также с высокой вероятностью Израиль не пойдет на какие-либо компромиссы с ХАМАСом, будет пытаться уничтожать лидеров этой организации и преследовать любые проявления ее активности на территории Сектора Газа. Вряд ли возможна полная оккупация Израилем сектора Газа, а вот блокада этого региона и точечные военные операции против ХАМАС на его территории будут продолжаться, прогнозирует Владимир Фесенко.

"Возможно, – продолжает он, – в перспективе Израиль будет стремиться к демилитаризации этого региона и контролю за поставками туда ресурсов. Но ни о каком согласии Израиля на создание государства Палестина теперь не может быть и речи! Да и диалог и нормализация отношений Израиля с рядом арабских государств теперь вряд ли будет возможен в прежних формах. Скорее всего, этот процесс как минимум заморожен на обозримый период".

Вступление в войну с Израилем соседних государств – Ливана, Сирии, Иордании – представляется Владимиру Фесенко крайне маловероятным.

"Ливан давно находится в состоянии глубокого политического и социально-экономического кризиса, пережил несколько тяжелых гражданских войн и точно не будет ввязываться в эту войну. Сирия еще не завершила свою гражданскую войну – и на войну против Израиля без согласия и поддержки России не пойдет. А Россия будет сохранять свой условный нейтралитет и претендовать на роль посредника для урегулирования конфликта между палестинцами и Израилем. У Иордании особые отношения с Израилем, а тем более с США, и Амман всячески избегал военных конфликтов с Израилем после 1967 год", – поясняет политолог.

Против Израиля будут воевать палестинцы, Хезболла, возможно и ряд других радикальных мусульманских группировок, считает эксперт. Иран будет их поддерживать, но он не имеет общей границы с Израилем, напоминает Владимир Фесенко.

"Если Иран попытается атаковать Израиль с воздуха, то в ответ получит мощные и более эффективные атаки со стороны Израиля, а также восстановление и усиление международных санкций. Для Ирана это достаточно рискованно и, наверняка, против этого будет Китай, – рассуждает политолог. – Поэтому и прямое участие Ирана в этой войне пока представляется маловероятным. Консервативные режимы в странах Ближнего Востока будут демонстрировать солидарность с палестинцами, оказывать им гуманитарную и финансовую поддержку, но не станут ввязываться в войну".

Поэтому, констатирует эксперт, вряд ли ожидается глобализация именно военного конфликта. Но в политическом отношении ситуация на Ближнем Востоке и в отношениях между Израилем и палестинцами отброшена на 40 лет назад, отмечает Владимир Фесенко. И нынешнее политическое напряжение вокруг Израиля будет сохраняться еще достаточно долго. А вот масштаб и острота военных действий в Израиле и Секторе Газа через некоторое время постепенно начнут снижаться, предполагает политолог.

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