В ЕС растет количество украинских беженцев: в каких странах больше всего

В странах Европейского Союза снова выросло количество украинских беженцев. За месяц временную защиту оформили около 24,6 тысяч человек. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Согласно данным, по состоянию на 31 декабря 2025 года количество граждан, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны и получивших статус временной защиты в ЕС, составило в общей сложности 4,35 миллиона человек. По сравнению с концом ноября 2025 г. эта цифра увеличилась на 24 675 человек, или на 0,6%.

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество украинцев, были: Германия – 1 250 620 человек (28,7% от общего количества в ЕС), Польша – 969 240 человек (22,3%), Чехия – 393 055 человек (9,0%).

Однако относительно количества собственного населения больше украинцев с временной защитой — в Чехии, Польше, Словакии и Кипре.

Среди 26 стран ЕС рост числа украинских беженцев произошел в 22 странах. Самый большой прирост был в Германии (9620 человек), Испании (2235 человек) и Румынии (2160).

В то же время в четырех странах украинцев с временной защитой стало меньше, больше всего их снялось с регистрации во Франции (1250) и Эстонии (470).

Среди украинцев с временной защитой в Европе 43,6% – взрослые женщины, 30,5% – дети, взрослые мужчины – 25,9%.

