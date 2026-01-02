У Німеччині зробили гостру заяву про щодо українських біженців

Християнсько-соціальний союз (ХСС) виступив за суттєве посилення міграційної політики Німеччини, зокрема й щодо громадян України.

Українці в Німеччині. Фото: з відкритих джерел

У партії пропонують повертати на батьківщину українських чоловіків призовного віку, які можуть проходити військову службу. Про це повідомляють німецькі медіа з посиланням на матеріали, підготовлені до зимової партійної конференції ХСС, що найближчим часом відбудеться в баварському монастирі Зеон.

У проєкті рішення зазначено, що партія має намір чітко зафіксувати позицію щодо заборони так званих "поїздок у відпустку" для біженців. Якщо особа, яка отримала захист у Німеччині, добровільно відвідує країну свого походження, вона повинна автоматично втрачати статус біженця. У ХСС аргументують це тим, що така поведінка ставить під сумнів реальну потребу в захисті.

Окрему увагу партія приділяє українцям. Керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн заявив, що придатних до служби українських чоловіків слід повертати до України, де вони, на його думку, мають брати участь в обороні власної держави.

Крім того, ХСС наполягає на більшій фінансовій відповідальності мігрантів. У партії вважають, що шукачі притулку повинні частково покривати витрати на своє утримання в Німеччині.

Згідно з проєктом документа, для новоприбулих українців із квітня 2025 року може бути запроваджене правило, яке передбачає використання їхніх наявних активів для компенсації витрат на проживання та перебування на території країни.

Як повідомляв портал "Коментарі", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою щодо рівня зайнятості українських біженців у країні. За його словами, усі українці, які мають можливість працювати, повинні це робити, а не покладатися на державну допомогу від Німеччини.