logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС В ЄС зростає кількість українських біженців: в яких країнах найбільше
commentss НОВИНИ Всі новини

В ЄС зростає кількість українських біженців: в яких країнах найбільше

Німеччина продовжує залишатися країною ЄС, куда найчастіше приїжджають українські біженці

11 лютого 2026, 12:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У країнах Європейського Союзу знову зросла кількість українських біженців. За місяць тимчасовий захист оформили близько 24,6 тисячі осіб. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать дані Євростату.

В ЄС зростає кількість українських біженців: в яких країнах найбільше

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними, станом на 31 грудня 2025 року кількість громадян, які виїхали з України після початку повномасштабної війни й отримали статус тимчасового захисту в ЄС, становила загалом 4,35 мільйона осіб. Порівняно з кінцем листопада 2025 року ця цифра збільшилася на 24 675 осіб, або на 0,6%.

Країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українців, були: Німеччина — 1 250 620 осіб (28,7% від загальної кількості в ЄС), Польща — 969 240 осіб (22,3%), Чехія — 393 055 осіб (9,0%).

Проте відносно кількості власного населення найбільше українців з тимчасовим захистом — у Чехії, Польщі, Словаччині та на Кіпрі.

Серед 26 країн ЄС зростання кількості українських біженців відбулося у 22 країнах. Найбільший приріст був у Німеччині (9620 осіб), Іспанії (2235 осіб) та Румунії (2160).

Водночас у чотирьох країнах українців з тимчасовим захистом поменшало, найбільше їх знялося з реєстрації у Франції (1250) та Естонії (470).

Серед українців з тимчасовим захистом у Європі 43,6% — дорослі жінки, 30,5% — діти, дорослі чоловіки — 25,9%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у країнах Євросоюзу зростає кількість українських біженців. За місяць число українців зі статусом тимчасового захисту зросло більш ніж на 30 тисяч.

Також видання "Коментарі" повідомляло - Християнсько-соціальний союз (ХСС) виступив за суттєве посилення міграційної політики Німеччини, зокрема й щодо громадян України. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260210-1
Теги:

Новини

Всі новини