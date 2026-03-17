Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер оказался под волной критики после призыва к нормализации отношений с Россией для возобновления поставок дешевой энергии. Об этом сообщает The Guardian.

В интервью бельгийской газете L'Echo он заявил, что Евросоюз должен заключить соглашение с Москвой и положить конец войне "в интересах Европы". По его мнению, наряду с перевооружением ЕС должен возобновить контакты с РФ и вернуть доступ к дешевым энергоресурсам.

Де Вевер также утверждает, что многие европейские лидеры якобы разделяют его позицию, но не готовы озвучивать ее публично. В то же время он подчеркнул, что победа над Россией возможна только при полной поддержке США.

Эти заявления вызвали резкую реакцию как у самой Бельгии, так и среди партнеров. Министр иностранных дел страны Максим Прево открыто возразил премьеру, заявив, что разговоры о нормализации выглядят как проявление слабости и могут подорвать единство ЕС.

Критику также выразил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Он напомнил об ультимативных требованиях Москвы накануне полномасштабного вторжения – в частности, по отводу сил НАТО из Восточной Европы. По его словам, уступки России представляют угрозу не только Украине, но и безопасности всего региона.

В публикации отмечается, что это не первый случай, когда Де Вевер занимает позицию, противоречащую общей линии ЕС. Ранее он выступал против использования замороженных российских активов для поддержки Украины, аргументируя это юридическими рисками для Бельгии.

Скандал вокруг заявлений премьера подчеркивает рост напряжения внутри ЕС по поводу будущей стратегии в отношениях с Россией на фоне затяжной войны.

Читайте на портале "Комментарии" — в ЕС пошли разговоры о важности "договориться" с РФ, чтобы закончить войну в Украине.



