Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер опинився під хвилею критики після заклику до нормалізації відносин з Росія задля відновлення постачання дешевої енергії. Про це повідомляє The Guardian.

В інтерв’ю бельгійській газеті L’Echo він заявив, що Євросоюз має укласти угоду з Москвою та покласти край війні "в інтересах Європи". На його думку, поряд із переозброєнням ЄС повинен відновити контакти з РФ і повернути доступ до дешевих енергоресурсів.

Де Вевер також стверджує, що багато європейських лідерів нібито поділяють його позицію, але не готові озвучувати її публічно. Водночас він наголосив, що перемога над Росією можлива лише за повної підтримки США.

Ці заяви викликали різку реакцію як у самій Бельгії, так і серед партнерів. Міністр закордонних справ країни Максим Прево відкрито заперечив прем’єру, заявивши, що розмови про нормалізацію виглядають як прояв слабкості та можуть підірвати єдність ЄС.

Критику також висловив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. Він нагадав про ультимативні вимоги Москви напередодні повномасштабного вторгнення – зокрема щодо відведення сил НАТО зі Східної Європи. За його словами, поступки Росії становлять загрозу не лише для Україна, а й для безпеки всього регіону.

У публікації зазначається, що це не перший випадок, коли Де Вевер займає позицію, що суперечить загальній лінії ЄС. Раніше він, зокрема, виступав проти використання заморожених російських активів для підтримки України, аргументуючи це юридичними ризиками для Бельгії.

Скандал довкола заяв прем’єра підкреслює зростання напруги всередині ЄС щодо майбутньої стратегії у відносинах з Росією на тлі затяжної війни.

