В ЕС резко раскритиковали Орбана из-за шантажа по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал позицию против вступления Украины в ЕС и пытается торговаться с Европейским Союзом, чтобы разморозил средства для Будапешта. На это отреагировал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, объяснив Виктору Орбану, что это "не венгерский базар".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Все 27 членов ЕС поддержали начало переговоров о вступлении Украины, кроме Венгрии. Такое решение требует единодушия среди стран ЕС, но поддерживающий тесные связи с Кремлем Виктор Орбан считает, что Украина не готова к евроинтеграции.

Виктор Орбан пытается оправдать свою позицию тем, что в Украине вроде бы высокая коррупция и существуют другие проблемы. Однако официальные лица ЕС считают, что Орбан таким образом пытается выторговать у Европейского Союза деньги, которые ЕС заблокировали из-за нарушения верховенства права и коррупции в Венгрии.

"Мы не на венгерском базаре, где мы можем обменять одну вещь на другую. Украина — страна, которая хочет уважать демократические ценности... Возможно, это урок для самого Орбана", — подверг резкой критике Орбана премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Отметим, что президент Украины во время визита в Норвегию рассказал, что Украина провела необходимые реформы и теперь ждет ЕС выполнить свои обязательства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл детали разговора с премьер-министром Венгрии и заявил, что до сих пор ждет ответа от Виктора Орбана на один вопрос.

Также "Комментарии" писали об Орбане, который критикует Европейский Союз и говорит об "ужасной ошибке" в отношении Украины.