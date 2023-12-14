logo

BTC/USD

42833.67

ETH/USD

2281.44

LTC/USD

73.47

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В ЕС резко раскритиковали Орбана из-за шантажа по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС резко раскритиковали Орбана из-за шантажа по Украине

В Европейском Союзе призвали Виктора Орбана не торговаться с ними по вопросу Украины в ЕС.

сегодня, 10:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал позицию против вступления Украины в ЕС и пытается торговаться с Европейским Союзом, чтобы разморозил средства для Будапешта. На это отреагировал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, объяснив Виктору Орбану, что это "не венгерский базар".

В ЕС резко раскритиковали Орбана из-за шантажа по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Все 27 членов ЕС поддержали начало переговоров о вступлении Украины, кроме Венгрии. Такое решение требует единодушия среди стран ЕС, но поддерживающий тесные связи с Кремлем Виктор Орбан считает, что Украина не готова к евроинтеграции.


Виктор Орбан пытается оправдать свою позицию тем, что в Украине вроде бы высокая коррупция и существуют другие проблемы. Однако официальные лица ЕС считают, что Орбан таким образом пытается выторговать у Европейского Союза деньги, которые ЕС заблокировали из-за нарушения верховенства права и коррупции в Венгрии.

"Мы не на венгерском базаре, где мы можем обменять одну вещь на другую. Украина — страна, которая хочет уважать демократические ценности... Возможно, это урок для самого Орбана", — подверг резкой критике Орбана премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. 

Отметим, что президент Украины во время визита в Норвегию рассказал, что Украина провела необходимые реформы и теперь ждет ЕС выполнить свои обязательства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл детали разговора с премьер-министром Венгрии и заявил, что до сих пор ждет ответа от Виктора Орбана на один вопрос.

Также "Комментарии" писали об Орбане, который критикует Европейский Союз и говорит об "ужасной ошибке" в отношении Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-set-summit-showdown-ukraine-with-hungarys-orban-2023-12-13/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!