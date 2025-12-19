logo

Главная Новости Мир ЕС В ЕС сделали интригующее заявление: какое решение примут, если денег Украине не хватит
НОВОСТИ

В ЕС сделали интригующее заявление: какое решение примут, если денег Украине не хватит

Президент Литвы дал понять, что Украина точно без поддержки не останется

19 декабря 2025, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз готов оперативно вернуться к вопросу финансирования Украины, если репарационного кредита в размере 90 млрд евро окажется недостаточно. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

В ЕС сделали интригующее заявление: какое решение примут, если денег Украине не хватит

Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

"Вопрос финансирования решен. ЕС нашел способ профинансировать Украину, выделив 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Мы вернемся к вопросу финансирования на следующем очередном заседании Европейского Совета", — сказал Науседа в Брюсселе.

По его словам, решение по репарационному кредиту Украине решает все вопросы, связанные с потребностями Украины на данный момент".

Литовский лидер подтвердил, если понадобится дополнительное финансирование, Европейский Союз готов искать решения, и эти решения будут оперативно найдены.

По оценкам ЕС, Украине понадобится дополнительно 135 млрд евро для покрытия своих потребностей в течение следующих двух лет, при этом давление на финансирование ожидается уже в апреле.

После месяцев трудностей с поиском консенсуса, лидеры ЕС во время ночных переговоров на саммите в Брюсселе договорились о предоставлении двухлетнего займа, подкрепленного общим бюджетом блока.

Венгрии, Словакии и Чехии было предоставлено освобождение от обязательства по репарационному кредиту, чтобы избежать вето.

"Несколько стран имеют другую позицию по поддержке Украины и заимствований для покупки оружия, выступая за безусловный мир при любых обстоятельствах. Это их позиция. Мы с этим не согласны, но это отражено в документах ЕС", — сказал Науседа.

Читайте также на портале "Комментарии" - 90 млрд для Украины: в ЕС сделали исключение для трех стран.




