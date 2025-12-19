В ЕС сделали интригующее заявление: какое решение примут, если денег Украине не хватит

Рубрики
Европейский Союз готов оперативно вернуться к вопросу финансирования Украины, если репарационного кредита в размере 90 млрд евро окажется недостаточно. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа.
Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников
По его словам, решение по репарационному кредиту Украине решает все вопросы, связанные с потребностями Украины на данный момент".
Литовский лидер подтвердил, если понадобится дополнительное финансирование, Европейский Союз готов искать решения, и эти решения будут оперативно найдены.
По оценкам ЕС, Украине понадобится дополнительно 135 млрд евро для покрытия своих потребностей в течение следующих двух лет, при этом давление на финансирование ожидается уже в апреле.
После месяцев трудностей с поиском консенсуса, лидеры ЕС во время ночных переговоров на саммите в Брюсселе договорились о предоставлении двухлетнего займа, подкрепленного общим бюджетом блока.
Венгрии, Словакии и Чехии было предоставлено освобождение от обязательства по репарационному кредиту, чтобы избежать вето.
