У ЄС зробили інтригуючу заяву: яке рішення ухвалять, якщо грошей Україні не вистачить

Європейський Союз готовий оперативно повернутися до питання фінансування України, якщо репараційного кредиту у розмірі 90 млрд. євро виявиться недостатньо. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа.

Гітанас Науседа. Фото: із відкритих джерел

"Питання фінансування вирішене. ЄС знайшов спосіб профінансувати Україну, виділивши 90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ми повернемося до питання фінансування на наступному черговому засіданні Європейської Ради", — сказав Науседа у Брюсселі.

За його словами, рішення щодо репараційного кредиту Україні вирішує всі питання, пов'язані із потребами України на даний момент".

Литовський лідер підтвердив, якщо знадобиться додаткове фінансування, Європейський Союз готовий шукати рішення і ці рішення будуть оперативно знайдені.

За оцінками ЄС, Україні потрібно додатково 135 млрд євро для покриття своїх потреб протягом наступних двох років, при цьому тиск на фінансування очікується вже у квітні.

Після місяців труднощів з пошуком консенсусу лідери ЄС під час нічних переговорів на саміті в Брюсселі домовилися про надання дворічної позики, підкріпленої загальним бюджетом блоку.

Угорщині, Словаччині та Чехії було надано звільнення від зобов'язання за репараційним кредитом, щоб уникнути вето.

"Кілька країн мають іншу позицію щодо підтримки України та запозичень для купівлі зброї, виступаючи за безумовний світ за будь-яких обставин. Це їхня позиція. Ми з цим не згодні, але це відображено в документах ЄС", — сказав Науседа.

