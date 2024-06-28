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В ЕС согласовали новое руководство Евросоюза на ближайшие 5 лет

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас займут высшие должности в ЕС

сегодня, 08:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Саммит Европейского Союза утвердил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) для назначения на должность президента Европейской комиссии на второй пятилетний срок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

В ЕС согласовали новое руководство Евросоюза на ближайшие 5 лет

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Окончательно Урсула фон дер Ляйен будет утверждена в должности в случае положительного голосования в Европейском парламенте, которое состоится 18 июля. Фон дер Ляйен должна получить как минимум 361 голос в поддержку, и ее шансы на успех оцениваются как высокие. Коалиция правоцентристов, левоцентристов и либералов в новом созыве ЕП будет иметь около 400 голосов, хотя существует вероятность отказа части евродепутатов от поддержки президента.

Президентом Европейского совета станет Антониу Кошта от социал-демократов, которого лидеры согласились назначить на 2,5 года, после чего возможно его переутверждение на еще 2,5 года.

До недавнего времени Кошта был главой правительства Португалии.

Руководительницей дипломатической службы ЕС, то есть Высоким представителем ЕС по безопасности и внешней политике станет Кая Каллас, ныне премьер Эстонии. Это первое в истории ЕС назначение на эту должность кандидата из Восточной Европы. Каллас займет эту должность по квоте либералов. В партии Каллас уже думают, как выбирать ей замену во главе эстонского правительства.

Ожидается, что президентом Европарламента на новый срок будет переутверждена Роберта Метсола, которая, как и фон дер Ляйен, представляет группу ЕНП. Это решение, впрочем, остается за Европарламентом.

Стоит отметить, что обсуждение распределения должностей состоялось на рабочем ужине во время заседания Европейского совета (саммита ЕС). После непродолжительной дискуссии лидеры официально одобрили назначение топ-чиновников, кандидатуры которых ранее были согласованы на рабочем уровне.

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