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В ЕС удивили заявлением по поводу невозможности отказа от российского газа

Замглавы Еврокомиссии заявил, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является почти невыполнимой задачей для стран Евросоюза

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что уже больше, чем полтора года продолжается полномасштабная война в Украине и еще полгода до начала вторжения разведки стран ЕС предупреждали о планах РФ, в ЕС обреченно разводят руками и говорят, что не могут полностью отказаться от поставок российского газа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает "Handelsblatt".

В ЕС удивили заявлением по поводу невозможности отказа от российского газа

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Еврочиновник рассказал, что в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м, включая сжиженный природный газ.


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"Мы существенно снизили показатели импорта российского газа. Но я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа – это пока почти невыполнимая миссия", — добавил Марош Шефчович.

По его словам, для того, чтобы еще больше минимизировать поставки российского газа в страны ЕС нужно еще больше инвестировать в газовую инфраструктуру и соглашать новые партнерские отношения. Тогда страны ЕС смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского газа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз в текущем году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России. И это при том, что блок на словах стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Также издание "Комментарии" сообщало — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.handelsblatt.com/politik/international/eu-kommissar-maros-sefcovic-wir-koennen-energie-nicht-dauerhaft-subventionieren/29372858.html
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