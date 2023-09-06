В ЕС удивили заявлением по поводу невозможности отказа от российского газа

Несмотря на то, что уже больше, чем полтора года продолжается полномасштабная война в Украине и еще полгода до начала вторжения разведки стран ЕС предупреждали о планах РФ, в ЕС обреченно разводят руками и говорят, что не могут полностью отказаться от поставок российского газа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает "Handelsblatt".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Еврочиновник рассказал, что в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м, включая сжиженный природный газ.

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"Мы существенно снизили показатели импорта российского газа. Но я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа – это пока почти невыполнимая миссия", — добавил Марош Шефчович.

По его словам, для того, чтобы еще больше минимизировать поставки российского газа в страны ЕС нужно еще больше инвестировать в газовую инфраструктуру и соглашать новые партнерские отношения. Тогда страны ЕС смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского газа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз в текущем году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России. И это при том, что блок на словах стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Также издание "Комментарии" сообщало — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



