В ЕС уверяют, что после встречи Трампа и Путина мир стал безопаснее

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал встречу президентов РФ и США на Аляске. Он также высказал мнение, что теперь "мир стал безопаснее".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан заявил, что встреча главы Кремля и Дональда Трампа, и разморозка отношений РФ и США на самом высоком уровне являются важным шагом, снижающим угрозу ядерной эскалации.

"Мы годами наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали сотрудничество между собой и обменивались недружественными заявлениями. Теперь это закончилось. Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера", – заявил премьер Венгрии.

