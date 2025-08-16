logo

BTC/USD

117714

ETH/USD

4396.03

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В ЕС уверяют, что после встречи Трампа и Путина мир стал безопаснее
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС уверяют, что после встречи Трампа и Путина мир стал безопаснее

Премьер Венгрии Орбан не стал скрывать радости от встречи Трампа и Путина

16 августа 2025, 16:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал встречу президентов РФ и США на Аляске. Он также высказал мнение, что теперь "мир стал безопаснее".

В ЕС уверяют, что после встречи Трампа и Путина мир стал безопаснее

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан заявил, что встреча главы Кремля и Дональда Трампа, и разморозка отношений РФ и США на самом высоком уровне являются важным шагом, снижающим угрозу ядерной эскалации.

"Мы годами наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали сотрудничество между собой и обменивались недружественными заявлениями. Теперь это закончилось. Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера", – заявил премьер Венгрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Также издание "Комментарии" сообщало – усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает "Sky News".

"Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине", — говорится в заявлении британского премьера.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/AFP/status/1956641037088174108
Теги:

Новости

Все новости