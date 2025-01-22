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В ЕС внезапно поддержали одну из главных претензий Трампа

Европы должна больше инвестировать в военные возможности, считает глава дипломатии ЕС Кая Каллас

сегодня, 14:17
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп прав, когда говорит, что Европейский Союз тратит недостаточно на оборону. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС, которую транслировали онлайн.

В ЕС внезапно поддержали одну из главных претензий Трампа

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Каллас отметила, что, по данным разведок, Россия может испытать готовность ЕС к самообороне через 3-5 лет, поэтому Евросоюзу следует нарастить свои военные возможности.

"В прошлом году страны-члены сообщества потратили на оборону в среднем 1,9% ВВП, в то время как Россия тратит 9%. Мы тратим миллиарды на наши школы, социальную защиту, здравоохранение, но, если мы не будем инвестировать больше в оборону – все это под угрозой", – отметила Каллас.

Топ-дипломат ЕС подчеркнула, что неспособность Европы инвестировать в военные возможности также посылает опасный сигнал агрессору.

"Президент Трамп прав, говоря, что мы не тратим достаточно. Пришло время инвестировать. Нам нужны инвестиции от стран-членов и частного сектора, но также из общего европейского бюджета", – заявила Кая Каллас.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кая Каллас уверена, что если Европейский Союз окажет Украине необходимую поддержку, то это поможет выиграть войну с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом еврочиновница заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинцы хотят прочного мира, а не замороженного конфликта. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "The Guardian". 




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