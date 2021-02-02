В ЕС ввели новую зону заболеваемости COVID-19

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Мокрик Анастасия
Советом ЕС были внесены некоторые правки в рекомендации о
передвижении в пределах Евросоюза на
время пандемии COVID-19. Об
этом информирует пресс-служба
Совета Европы.
ЕС ввел "темно-красную" зону заболеваемости COVID-19 - фото: из открытых источников
Так, по словам источника, ко внесенным
изменениям относится добавление "темно-красной" зоны к существующим на
сегодняшний день "красной", "зеленой", "оранжевой" и "серой". Сообщается, что
новый цвет будет применим к тем регионам, в которых вирус циркулирует на более
высоком уровне. То есть, где показатель заболеваемости за две недели будет не
ниже 500
на 100000 человек или более.
В свою очередь государства-члены ЕС должны делать все возможное, чтобы
сократить все второстепенные поездки в "красную" и "темно-красную" зоны. Кроме
того, лица, прибывшие из этих зон, будут обязаны сдать тест на коронавирус до
возвращения. Также они должны будут пройти карантин.
Люди, проживающие в приграничных регионах, которые по каким-то причинам вынуждены ежедневно или же
часто пересекать границу, не должны будут проходить тестирование и
самоизоляцию.
В пресс-службе Совета Европы отметили, что они следуют рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. По их словам, сейчас крайне важно избегать не особо важных поездок, чтобы замедлить ввоз и распространение вируса.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в США подросток выжил благодаря тому, что переболел коронавирусом. Когда врачи провели обследование, он был на грани жизни и смерти. Также сайт информировал о том, что Евросоюз может заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Великобританию.
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