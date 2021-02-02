В ЕС ввели новую зону заболеваемости COVID-19

Советом ЕС были внесены некоторые правки в рекомендации о передвижении в пределах Евросоюза на время пандемии COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Совета Европы.

ЕС ввел "темно-красную" зону заболеваемости COVID-19 - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, ко внесенным изменениям относится добавление "темно-красной" зоны к существующим на сегодняшний день "красной", "зеленой", "оранжевой" и "серой". Сообщается, что новый цвет будет применим к тем регионам, в которых вирус циркулирует на более высоком уровне. То есть, где показатель заболеваемости за две недели будет не ниже 500 на 100000 человек или более.

В свою очередь государства-члены ЕС должны делать все возможное, чтобы сократить все второстепенные поездки в "красную" и "темно-красную" зоны. Кроме того, лица, прибывшие из этих зон, будут обязаны сдать тест на коронавирус до возвращения. Также они должны будут пройти карантин.

Люди, проживающие в приграничных регионах, которые по каким-то причинам вынуждены ежедневно или же часто пересекать границу, не должны будут проходить тестирование и самоизоляцию.

В пресс-службе Совета Европы отметили, что они следуют рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. По их словам, сейчас крайне важно избегать не особо важных поездок, чтобы замедлить ввоз и распространение вируса.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в США подросток выжил благодаря тому, что переболел коронавирусом. Когда врачи провели обследование, он был на грани жизни и смерти. Также сайт информировал о том, что Евросоюз может заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Великобританию.

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