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В США подросток выжил благодаря тому, что переболел коронавирусом

Ели бы парень не переболел коронавирусом, то мог бы умереть

сегодня, 13:56
Автор:

Мокрик Анастасия

В американском городе Норуич, что расположен в штате Коннектикут, произошел довольно необычный случай. Подростку спас жизнь коронавирус, которым он переболел. Об этом сообщает издание Belnovosti.

В США подросток выжил благодаря тому, что переболел коронавирусом

Подростку из США коронавирус спас жизнь - фото: из открытых источников

Так, по словам источника, 17-летний Майкл Уилсон переболел коронавирусом. К счастью, подростку быстро удалось восстановиться после болезни. Однако в день окончания карантина его самочувствие внезапно ухудшилось. Мать мальчика рассказала, что её сын пожаловался на боль в области грудной клетки. Она незамедлительно отвезла подростка к врачу. Изначально было предположение, что у него сильная изжога. Однако учитывая тот факт, что парень перенес коронавирус, было решено провести дополнительные исследования.

Вскоре доктор сообщил маме 17-летнего парня, что у него  обнаружена восьмисантиметровая аневризма в сердце. Как оказалось, ему требовалась срочная операция, иначе она бы попросту разорвалась. К счастью, это вовремя удалось обнаружить и подросток остался жив. После этого мама Майкла считает, что именно коронавирус спас жизнь её сыну. 

После операции состояние подростка улучшилось. Но после этого его здоровье еще не полностью восстановилось. Отмечается, что у Майкла часто кружится голова и он видит чуть хуже, чем до случившегося. Это связан с недостаточным количеством крови, которая поступает в мозг. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Южной Корее мужчина встретился с умершей женой в виртуальной реальности, а также о том, что Зеленский объяснил, почему в Украине есть задержка в вакцинации от коронавируса.



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Источник: https://www.belnovosti.by/lyudi-i-sobytiya/zarazhenie-covid-19-spaslo-zhizn-podrostku
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