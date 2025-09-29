В Европе усиливаются дискуссии вокруг роли Европейского Союза в военном конфликте. Венгрия выражает несогласие с курсом Брюсселя и ставит под сомнение стратегические цели сообщества. Об этом сообщает Hír TV.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран выступил против военной ориентации Евросоюза. В заявлении, сделанном 28 сентября, было подчеркнуто, что в Брюсселе все чаще звучат призывы к усилению военного курса.

Одиозный премьер отметил, что стратегической целью ЕС называет победу над Россией в долгосрочной перспективе.

"В Брюсселе открыто говорят: цель десятилетия – победить Россию на Востоке. То есть, каждый европеец, бизнес и государство ЕС должны служить этой цели. Мы, венгры, этого не хотим! ЕС стал военным проектом", — подчеркнул Виктор Орбан.

Венгерский премьер отметил, что Европейский Союз движется в сторону усиленного вооружения и военных проектов. По его словам, современные процессы напоминают действия старых империй, которые стремились подчинить себе другие народы. Такая трансформация ЕС вызывает обеспокоенность в Будапеште и формирует основу для дальнейших разногласий внутри блока.

