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В ЕС задумались о «входе без членства»: к чему нужно готовиться Украине

Брюссель обсуждает новую модель расширения: страны-кандидаты смогут получать отдельные преимущества единого рынка еще до завершения многолетних переговоров о полноценном членстве.

30 сентября 2026, 15:30
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Кравцев Сергей

Европейский Союз рассматривает возможность существенно изменить подход к интеграции стран-кандидатов. Брюссель обсуждает механизм, при котором государства, претендующие на вступление в ЕС, смогут получить доступ к отдельным преимуществам единого рынка еще до официального членства.

В ЕС задумались о «входе без членства»: к чему нужно готовиться Украине

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

О проекте новой модели сообщает POLITICO со ссылкой на документ Еврокомиссии. Предлагаемый подход предусматривает постепенное подключение государств-кандидатов к свободной торговле, исследовательским и инновационным программам, а также отдельным направлениям промышленного сотрудничества.

Главное условие – соответствие европейским правилам. Чем больше страна-кандидат сможет привести свое законодательство и практику в соответствие с нормами ЕС, тем шире может стать ее участие в отдельных сегментах европейского рынка.

В Еврокомиссии считают, что такая модель способна ускорить экономическое сближение кандидатов с Союзом еще до завершения формальной процедуры вступления. Для европейских компаний это также может означать расширение цепочек поставок и появление новых возможностей для сотрудничества.

Одновременно Брюссель хочет снизить стратегические зависимости и укрепить собственную промышленную базу. В проекте подчеркивается, что более ранняя экономическая интеграция должна сопровождаться готовностью стран-кандидатов координировать действия с ЕС перед лицом внешних угроз и промышленной конкуренции.

Предложение готовилось под руководством советника президента Еврокомиссии Александра Адама. Оно вписывается в более широкий разговор о реформировании политики расширения ЕС.

Подобная идея не является совершенно новой. В аналитических материалах по реформе единого рынка уже предлагалось постепенно предоставлять кандидатам отдельные его преимущества до полноценного вступления, сохраняя при этом политические и институциональные условия членства.

Для Украины такой подход потенциально особенно важен: экономическое сближение с ЕС может происходить поэтапно, не дожидаясь завершения всех процедур вступления. Однако речь пока идет о проекте и обсуждаемом механизме, а не о принятом решении предоставить Украине полный доступ к единому рынку.

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Источник: https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-eu-offer-single-market-access-to-candidate-countries/
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