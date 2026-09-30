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У ЄС задумалися про «вхід без членства»: до чого потрібно готуватися Україні

Брюссель обговорює нову модель розширення: країни-кандидати зможуть набувати окремих переваг єдиного ринку ще до завершення багаторічних переговорів про повноцінне членство.

30 вересня 2026, 15:30
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Кравцев Сергей

Європейський Союз розглядає можливість суттєво змінити підхід до інтеграції країн-кандидатів. Брюссель обговорює механізм, за якого держави, які претендують на вступ до ЄС, зможуть отримати доступ до окремих переваг єдиного ринку ще до офіційного членства.

У ЄС задумалися про «вхід без членства»: до чого потрібно готуватися Україні

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Про проект нової моделі повідомляє POLITICO із посиланням на документ Єврокомісії. Запропонований підхід передбачає поступове підключення держав-кандидатів до вільної торгівлі, дослідницьких та інноваційних програм, а також окремих напрямків промислового співробітництва.

Головна умова – відповідність європейським правилам. Чим більше країна-кандидат зможе привести своє законодавство та практику у відповідність до норм ЄС, тим ширше може стати її участь в окремих сегментах європейського ринку.

У Єврокомісії вважають, що така модель здатна прискорити економічне зближення кандидатів із Союзом ще до завершення формальної процедури вступу. Для європейських компаній це також може означати розширення ланцюжків постачання та появу нових можливостей для співпраці.

Водночас Брюссель хоче знизити стратегічні залежності та зміцнити власну промислову базу. У проекті наголошується, що більш рання економічна інтеграція має супроводжуватися готовністю країн-кандидатів координувати дії з ЄС перед зовнішніми загрозами та промисловою конкуренцією.

Пропозиція готувалася під керівництвом радника президента Єврокомісії Олександра Адама. Воно вписується у ширшу розмову щодо реформування політики розширення ЄС.

Подібна ідея не є зовсім новою. В аналітичних матеріалах щодо реформи єдиного ринку вже пропонувалося поступово надавати кандидатам окремі його переваги до повноцінного вступу, зберігаючи при цьому політичні та інституційні умови членства.

Для України такий підхід є потенційно особливо важливим: економічне зближення з ЄС може відбуватися поетапно, не чекаючи завершення всіх процедур вступу. Однак поки що йдеться про проект і обговорюваний механізм, а не про прийняте рішення надати Україні повний доступ до єдиного ринку.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-eu-offer-single-market-access-to-candidate-countries/
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