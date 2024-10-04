Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия и Европейский Союз "нуждаются в друге", поэтому он будет возобновлять отношения с Москвой. Правда, предметно об этом можно будет говорить только после окончания войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание RTVS.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что во время разговора с журналистами премьер отметил, что война в Украине не имеет своего развязки на поле боя.

По словам Фицо, если противостояние закончится во время мандата действующего правительства, то есть к 2027 году, то руководитель словацкого правительства обещает сделать все для возобновления экономических отношений с РФ.

"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной", – поделился планами Роберт Фицо.

Премьер заверил, что уже сейчас много политиков, которые говорят о необходимости компромиссов в этой войне. В качестве примера он привел президента Чехии Петра Павела, якобы "существенно изменившего свою позицию" в этом вопросе.

Читайте на портале "Комментарии" — Роберт Фицо заявил о том, что в Украине якобы воюют "нацистские войска" и добавил, что весь мир молча наблюдает за этим. Такое заявление он сделал во время посещения Музея Холокоста в Среде. Стоит отметить, что Фицо часто озвучивает соответствующие российской пропаганде тезисы.

По мнению Фицо, мир находится в заблуждении, поскольку, с одной стороны, осуждает военные преступления, а с другой — допускает компромиссы, по его словам, "оскорбляющие память жертв Холокоста и расовой дискриминации".

"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча миримся с тем, что по Украине ходят подразделения, имеющие очень четкое обозначение, связанные с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует", — заявил Фицо.



