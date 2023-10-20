В ЕС заявили о риске заморозки войны в Украине

Российские войска продолжают атаковать Украину, но Россия неспособна одержать победу, потому Кремль будет делать ставку на замораживание войны, чтобы использовать время для возобновления сил и нанесения нового более мощного удара. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время выступления в Институте Гудзона сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Мы никогда не сможем сравниться с самопожертвованием и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять на их стороне. Это именно то, что мы должны делать так долго, как это будет необходимо. Не только потому, что это было бы верным – поступить так, но и потому, что они воюют за наши ценности, за нашу стратегическую безопасность", — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, Европа и США должны предоставить Украине такую помощь, чтобы сделать невозможным для путинского режима продолжение этой войны, и вместе они способны этого достичь.

При этом президент Еврокомиссии подчеркнула, война в Украине может закончиться только, если будет установлен справедливый мир.

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