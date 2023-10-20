В ЕС заявили о риске заморозки войны в Украине

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Кравцев Сергей
Российские войска продолжают атаковать Украину, но Россия неспособна одержать победу, потому Кремль будет делать ставку на замораживание войны, чтобы использовать время для возобновления сил и нанесения нового более мощного удара. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время выступления в Институте Гудзона сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
Она подчеркнула, Европа и США должны предоставить Украине такую помощь, чтобы сделать невозможным для путинского режима продолжение этой войны, и вместе они способны этого достичь.
При этом президент Еврокомиссии подчеркнула, война в Украине может закончиться только, если будет установлен справедливый мир.
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