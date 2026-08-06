В ЕС жестко отреагировали на заявление Зеленского о резком сокращении поставок ракет

Европейский Союз намерен активизировать военную поддержку Украины и добиться увеличения поставок ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделала представитель Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе, комментируя ситуацию с сокращением поставок средств ПВО, на которую ранее обратил внимание президент Владимир Зеленский.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам Хиппер, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас уже призвала государства-члены объединения увеличить объемы передачи Украине современных ракет для защиты воздушного пространства.

В Еврокомиссии напомнили, что на прошлой неделе Киев получил 3,47 млрд евро в рамках оборонной составляющей механизма кредитной поддержки общим объемом 90 млрд евро. Кроме того, накануне было выделено еще 1,4 млрд евро за счет сверхдоходов от замороженных российских активов. Часть этих средств направят именно на дополнительную военную помощь Украине.

Заявление Брюсселя прозвучало вскоре после слов Владимира Зеленского о критическом сокращении поставок ракет для ПВО. По информации президента, в первой половине 2026 года объемы передачи таких боеприпасов уменьшились втрое по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что необходимые запасы у союзников имеются.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что именно дефицит ракет-перехватчиков становится одним из главных вызовов для отражения массированных российских воздушных атак. В условиях регулярного применения баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников вопрос пополнения запасов ПВО приобретает стратегическое значение.

В ЕС заверяют, что продолжают искать возможности для усиления обороноспособности Украины и рассчитывают, что новые решения по поставкам вооружений будут согласованы в ближайшее время.

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