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В Эстонии обнаружили первые случаи коронавируса, похожего на Omicron

Оба пассажира получили положительный результат теста

сегодня, 05:57
Автор:

Ольга Чародий
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В Эстонии обнаружили два случая заражения коронавирусом с подозрением на новый вариант Omicron. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здоровья Эстонии. В первом случае пассажир прибыл в Эстонию из Дубая, во втором – из ЮАР с остановкой во Франкфурте. Оба пассажира получили положительный результат теста в пятницу и находятся на самоизоляции дома. Пассажир из ЮАР прибыл через Франкфурт 1 декабря. Пассажир из Дубая прибыл 2 декабря.

В Эстонии обнаружили первые случаи коронавируса, похожего на Omicron

Omicron - фото из открытых источников

У обоих обнаружили свойственную омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют.  Оба пациента вакцинированы.

Напомним, штамм COVID-19 Omicron может замедлить глобальный экономический рост из-за обострения проблем со снабжением и снижения спроса. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Reuters Next в четверг, 2 декабря. Об этом сообщает Reuters. Йеллен ссылается на большую неопределенность влияния очень заразного штамма, впервые выявленного в Южной Африке, учитывая серьезное замедление экономики США, вызванное появлением дельта-варианта COVID-19 в начале этого года. "Надеюсь, это не то, что существенно замедлит экономический рост. Есть много неопределенности, и это может привести к значительным проблемам. Мы все еще оцениваем это", – сказала Йеллен. Йеллен отметила, что новый штамм коронавируса может обострить проблемы с цепью поставок и повысить инфляцию, но он также может подавлять спрос и повлечь замедление роста, что ослабит часть инфляционного давления.

Распространение Omicron взбудоражило финансовые рынки и побудило правительства по всему миру усилить ограничения на путешествия и работу.



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Источник: https://www.terviseamet.ee/en/news/1-december-all-cross-border-travellers-are-required-complete-cross-border-travellers
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