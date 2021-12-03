Министр финансов США: Omicron представляет угрозу мировой экономике

Штамм COVID-19 Omicron может замедлить глобальный экономический рост из-за обострения проблем со снабжением и снижения спроса. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен на конференции Reuters Next в четверг, 2 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов Джанет Йеллен - фото из открытых источников

Йеллен ссылается на большую неопределенность влияния очень заразного штамма, впервые выявленного в Южной Африке, учитывая серьезное замедление экономики США, вызванное появлением дельта-варианта COVID-19 в начале этого года.

"Надеюсь, это не то, что существенно замедлит экономический рост. Есть много неопределенности, и это может привести к значительным проблемам. Мы все еще оцениваем это", – сказала Йеллен.

Йеллен отметила, что новый штамм коронавируса может обострить проблемы с цепью поставок и повысить инфляцию, но он также может подавлять спрос и повлечь замедление роста, что ослабит часть инфляционного давления.

Распространение Omicron взбудоражило финансовые рынки и побудило правительства по всему миру усилить ограничения на путешествия и работу.

Йеллен, бывшая глава Федеральной резервной системы, также сказала на виртуальной глобальной конференции, что она готова отказаться от слова "переходное", чтобы описать текущее состояние инфляции, преследующее восстановление США от начала пандемии COVID-19.

"Я готова отказаться от слова "временный". Я могу согласиться, что это не было точным описанием того, с чем мы имеем дело", — сказала Йеллен.

Как сообщали ранее "Комментарии", Агентство здравоохранения Европейского Союза заявило , что вариант Omicron может стать причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но случаев тяжелого заболевания пока не было.

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