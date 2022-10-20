В Эстонии объяснили, где должен быть Путин после убийств в Украине

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что хотел бы видеть президента России Владимира за все совершенные им преступления даже не за решеткой, где тому пришлось бы провести остаток своей жизни, а в аду. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на видео, опубликованное немецким изданием Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Фото: GettyImages

На вопрос журналистки о том, хотел бы Рейнсалу видеть российского президента Владимира Путина в тюрьме, тот на мгновенье задумавшись, ответил: "В аду".

Как сообщалось, во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом местное правительство осудило попытку России аннексировать оккупированные украинские территории.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский президент Путин на заседании Совбеза РФ объявил о решении ввести военное положение в т.н. "ЛНР", "ДНР", а также подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областей (всё это на бумаге аннексировано страной-агрессором). Также он обвинил Украину в отказе от переговоров. Мол, "киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы". О чём говорят подобные заявления? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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