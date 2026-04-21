В Эстонии набросились с критикой на Зеленского: что сказал президент о России

В Эстонии прозвучала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о возможной подготовке России к агрессии против стран Балтии. Часть эстонских политиков считают такие оценки преувеличенными и такими, что могут негативно повлиять на доверие к системе коллективной безопасности НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Эстонский вещатель ERR собрал комментарии чиновников, критикующих слова Зеленского. В частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что нынешние оценки эстонской разведки не подтверждают признаки непосредственной подготовки России к нападению на государства НАТО или Балтийский регион.

"Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще как-то готовилась военно атаковать НАТО или страны Балтии — скорее наоборот", — сказал эстонский чиновник.

По его словам, Москва сосредоточена на войне против Украины и не находится в сильной военной или экономической позиции.

Глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон также выразил несогласие с публичными заявлениями президента Украины.

"Будто угрожают в сторону Европы. Мол, смотрите: если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проигрываем, то следующими будете вы, прежде всего, страны Балтии. Это, конечно, неприятно и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что "мы — победитель, мы наступаем, а вы отступаете и проигрываете"", — сказал Михкельсон.

По его мнению, подобные вопросы союзники должны обсуждать через закрытые дипломатические и каналы безопасности, а не через медиа. Михкельсон обвинил Зеленского в "ослаблении доверия к 5 статье НАТО", а также заявил, что страна готова реагировать на действия Путина.

Напомним, что во время интервью Зеленский предположил, что Россия готовит новую волну мобилизации. Среди потенциальных направлений дальнейшей агрессии он назвал страны Балтии, отметив необходимость готовности НАТО к быстрой реакции.

