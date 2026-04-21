В Естонії накинулися з критикою на Зеленського: що сказав президент про Росію

В Естонії пролунала критика на адресу президента України Володимира Зеленського після його заяви про можливу підготовку Росії до агресії проти країн Балтії. Частина естонських політиків вважає такі оцінки перебільшеними та такими, що можуть негативно вплинути на довіру до системи колективної безпеки НАТО.

Президент України Володимир Зеленський.

Естонський мовник ERR зібрав коментарі посадовців, які критикують слова Зеленського. Зокрема міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що нинішні оцінки естонської розвідки не підтверджують ознак безпосередньої підготовки Росії до нападу на держави НАТО чи Балтійський регіон.

"Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська чи взагалі в якийсь спосіб готувалася військово атакувати НАТО або країни Балтії — радше навпаки", — сказав естонський посадовець.

За його словами, Москва наразі зосереджена на війні проти України та не перебуває у сильній військовій чи економічній позиції.

Голова комісії парламенту Естонії з закордонних справ Марко Міхкельсон також висловив незгоду з публічними заявами президента України.

"Наче погрожують у бік Європи. Мовляв, дивіться: якщо ми в якийсь спосіб опинимося у слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, передусім країни Балтії. Це, звісно, неприємно і, безумовно, підживлює російський наратив про те, що "ми — сторона-переможець, ми наступаємо, а ви відступаєте і програєте"", — сказав Міхкельсон.

На його думку, подібні питання союзники мають обговорювати через закриті дипломатичні та безпекові канали, а не через медіа. Міхкельсон звинуватив Зеленського у "послабленні довіри до 5 статті НАТО", а також заявив, що країна готова реагувати на дії Путіна.

Нагадаємо, що під час інтерв’ю Зеленський припустив, що Росія може готувати нову хвилю мобілізації. Серед потенційних напрямків подальшої агресії він назвав країни Балтії, наголосивши на необхідності готовності НАТО до швидкої реакції.

