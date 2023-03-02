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В Европарламенте назвали год, когда Украина попадет в ЕС

Депутат Европарламента назвал дату возможного вступления Украины в Европейский союз. По его мнению, это будет в период председательства Литвы в ЕС.

сегодня, 18:40
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Автор:

Slava Kot

Бывший премьер-министр Литвы, а ныне депутат Европейского Парламента Андрюс Кубилюс дал прогноз, когда Украина может стать полноправным членом ЕС. По его мнению, это произойдет в 2029 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кубилюса для издания "Европейская правда".

В Европарламенте назвали год, когда Украина попадет в ЕС

Депутат Европейского парламента Андрей Кубилюс. Фото: из открытых источников

Андрюс Кубилюс считает, что если обе стороны будут работать на сближение, то есть все шансы, что Украина станет членом ЕС в 2029 году. По его словам, Украина должна сделать все необходимые реформы, тогда как ЕС приложить политические усилия, чтобы создать новую европейскую архитектуру, включая такие страны как Украина, Молдова и, возможно, Грузия.


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Согласно резолюции Европарламента, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в 2023 году. Кубилюс напомнил, что Литве потребовалось три года на переговоры с Евросоюзом, а Польше – четыре. Поэтому Украина имеет все шансы закончить переговоры до конца 2027 года, а затем еще 1-2 года необходимо ждать ратификацию договора всеми членами ЕС. Интересно, что в 2027 году в ЕС будет председательствовать один из крупнейших союзников Украины – Литва.

"Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европарламента как полноценный член ЕС", – говорит Андрюс Кубилюс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пять стран Европы нарастили импорт из Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Китай критикует Евросоюз за запрет применения TikTok. Такое решение было принято в ЕС из-за возможности шпионажа со стороны Пекина.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2023/03/2/7157220/
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