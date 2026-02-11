В Европарламенте призвали срочно усилить ПВО Украины и ударить по РФ

Россия целенаправленно наносит удары по украинским электростанциям и объектам критической инфраструктуры в период сильных морозов, стремясь сломить сопротивление и моральный дух населения. Об этом заявили депутаты Европарламента во время дебатов, состоявшихся во вторник, 10 февраля, сообщает Deutsche Welle.

Европарламент. Фото: из открытых источников

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что разрушение энергетической системы Украины носит системный и преднамеренный характер. По её словам, речь идёт не о побочных последствиях боевых действий, а о сознательной стратегии, направленной на погружение мирных граждан "в темноту и холод". Кос отметила, что Россия использует зиму как оружие и фактически пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу. Она пообещала, что эти преступления будут иметь последствия, а давление на Москву усилится.

Немецкий евродепутат от группы социалистов Тобиас Кремер, недавно посетивший Киев, заявил, что террор против гражданского населения Украины является реальностью. По его словам, не сумев добиться победы на поле боя, Кремль целится в женщин, детей и пожилых людей. Несмотря на морозы до -27 градусов, отсутствие тепла, света и воды, он не встретил ни одного украинца, готового капитулировать.

Литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс назвал удары по ТЭС и ТЭЦ в разгар зимы гуманитарной катастрофой национального масштаба. Он заявил, что уничтожение энергетической инфраструктуры Украины является преступлением против человечности и должно рассматриваться специальным трибуналом. При этом политик признал, что ЕС не смог обеспечить Украине достаточную защиту неба.

Во время дебатов даже представители левых сил призвали усилить санкционное давление, в том числе против "теневого флота" РФ. Вместе с тем правые депутаты продолжили обвинять ЕС в русофобии, что вызвало резкое возмущение зала. Евродепутат от "зеленых" Дамиан Безелаггер напомнил коллегам значение термина "холодомор", назвав происходящее военным преступлением, вызванным российскими бомбами.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС бьёт по обходным маршрутам РФ: что впервые может попасть под санкции.



