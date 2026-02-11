logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС У Європарламенті закликали терміново посилити ППО України та вдарити по РФ
НОВИНИ

У Європарламенті закликали терміново посилити ППО України та вдарити по РФ

Євродепутати заявили, що ракетні атаки з української енергетики у морози – свідома спроба Кремля зламати українців

11 лютого 2026, 07:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія цілеспрямовано завдає ударів по українським електростанціям та об'єктам критичної інфраструктури в період сильних морозів, прагнучи зламати опір та моральний дух населення. Про це заявили депутати Європарламенту під час дебатів, які відбулися у вівторок, 10 лютого, повідомляє Deutsche Welle.

У Європарламенті закликали терміново посилити ППО України та вдарити по РФ

Європарламент. Фото: з відкритих джерел

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос підкреслила, що руйнація енергетичної системи України має системний та навмисний характер. За її словами, йдеться не про побічні наслідки бойових дій, а про свідому стратегію, спрямовану на занурення мирних громадян "в темряву та холод". Кос зазначила, що Росія використовує зиму як зброю та фактично намагається спровокувати гуманітарну катастрофу. Вона пообіцяла, що ці злочини матимуть наслідки, а тиск на Москву посилиться.

Німецький євродепутат від групи соціалістів Тобіас Кремер, який нещодавно відвідав Київ, заявив, що терор проти цивільного населення України є реальністю. За його словами, не зумівши здобути перемогу на полі бою, Кремль цілиться у жінок, дітей та людей похилого віку. Незважаючи на морози до -27 градусів, відсутність тепла, світла та води, він не зустрів жодного українця, готового капітулювати.

Литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс назвав удари по ТЕС та ТЕЦ у розпал зими гуманітарною катастрофою національного масштабу. Він заявив, що знищення енергетичної інфраструктури України є злочином проти людяності та має розглядатися спеціальним трибуналом. При цьому він визнав, що ЄС не зміг забезпечити Україні достатній захист неба.

Під час дебатів навіть представники лівих сил закликали посилити тиск санкцій, у тому числі проти "тіньового флоту" РФ. Водночас праві депутати продовжили звинувачувати ЄС у русофобії, що викликало різке обурення зали. Євродепутат від "зелених" Даміан Безелаггер нагадав колегам значення терміна "холодомор", назвавши те, що відбувається військовим злочином, спричиненим російськими бомбами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС б'є по обхідним маршрутами РФ: що вперше може потрапити під санкції.




Джерело: https://www.dw.com/uk/u-evroparlamenti-zaklikali-zupiniti-holodomor-vlastovanij-rf-v-ukraini/a-75902999
