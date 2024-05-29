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В Европарламенте прошли обыски: кто продался России

Продолжается расследование дела о вмешательстве России

сегодня, 15:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полиция Бельгии провела обыски по месту жительства сотрудника Европарламента и в его кабинете в здании парламента в Брюсселе в рамках расследования возможного вмешательства России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает AP со ссылкой на данные Федеральной прокуратуры Бельгии.

В Европарламенте прошли обыски: кто продался России

Европарламент. Фото из открытых источников

По информации прокуратуры, также был проведен обыск в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира Европейского парламента.

Следственные действия проводили в партнерстве с агентством ЕС по вопросам судебного сотрудничества (Евроюст) и французскими судебными органами.

"Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратуре.

Прокуроры заявили, что считают, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".

При этом стоит отметить, что несколько голландских СМИ заявили, что подозреваемым является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой голландской партии "Форум за демократию". Лицо, знакомое с ходом расследования, подтвердило, что эти сообщения были точными.                                                                                

На звонки в офис де Грааффа в Европейском парламенте сразу не ответили.

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