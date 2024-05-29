В Европарламенте прошли обыски: кто продался России

Полиция Бельгии провела обыски по месту жительства сотрудника Европарламента и в его кабинете в здании парламента в Брюсселе в рамках расследования возможного вмешательства России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает AP со ссылкой на данные Федеральной прокуратуры Бельгии.

Европарламент. Фото из открытых источников

По информации прокуратуры, также был проведен обыск в офисе подозреваемого в Страсбурге, где расположена штаб-квартира Европейского парламента.

Следственные действия проводили в партнерстве с агентством ЕС по вопросам судебного сотрудничества (Евроюст) и французскими судебными органами.

"Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe", – заявили в прокуратуре.

Прокуроры заявили, что считают, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".

При этом стоит отметить, что несколько голландских СМИ заявили, что подозреваемым является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой голландской партии "Форум за демократию". Лицо, знакомое с ходом расследования, подтвердило, что эти сообщения были точными.

На звонки в офис де Грааффа в Европейском парламенте сразу не ответили.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европарламенте депутат во время выступления выпустил голубя и пожелал миру Украины и России.



