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В Европарламенте рассказали о сроках рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

Европарламент сообщил, что время рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС может быть значительно меньше

7 апреля 2022, 13:32
Автор:

Карина Ожерельева
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Время рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском союзе может быть значительно меньше, чем в обычном случае, если Украина оперативно ответит на вопросы Европейской комиссии. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала президент Европейского парламента Роберта Метсола в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В Европарламенте рассказали о сроках рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС

Роберта Метсола - фото из открытых источников

Комментируя обещание, которое было дано в ходе выступления в Верховной Раде Украины 1 апреля, Метсола заявила, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассматриваться значительно меньше. При этом Метсола высказалась о дальнейшей поддержке Украины.

"Нет сомнений, что мы не можем больше считать, что война будет закончена в ближайшее время. Это больше не только о деэскалации, и должен быть ответ", — заявила президент Европейского парламента.

По словам Метсолы, речь идет в частности о поставках оружия и финансовой помощи.

Как сообщали ранее "Комментарии", в НАТО рассматривают вопросы поставки тяжелого оружия Украине. Ключевым вопросом на встрече министров иностранных дел стран НАТО будут дальнейшие поставки вооружения Украине. В частности, речь пойдет о передаче Киеву тяжелого оружия.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из северной части Украины. В Белом доме считают, что вывод российских войск из северной части Украины – это не акт доброй воли агрессора, свидетельствующий о том, что планы Кремля изменились. Разрушение и ослабление Украины – первоначальный план России, который она настроена и сейчас.

Читайте на портале "Комментарии": в МИД Украины отреагировали на заявления венгерских чиновников.


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Источник: https://interfax.com.ua/
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