В Европе цены снова выходят из-под контроля: что произошло

Европа сталкивается с новым витком инфляционного давления на фоне резкого роста цен на энергоносители. Как сообщает The Wall Street Journal, в апреле инфляция в ключевых экономиках еврозоны вновь ускорилась, превысив ожидания аналитиков.

В Германии потребительские цены подпрыгнули на 2,9% в годовом выражении против 2,8% месяцем ранее. По данным Destatis, это самый высокий показатель с начала 2024 года. Ещё более тревожная динамика наблюдается в Испания, где инфляция достигла 3,5% — максимума за последний год, подтверждённого INE.

Главным фактором роста цен остаётся энергетика. В Германии расходы на энергоносители подскочили на 10,1%, что стало самым сильным ударом по домохозяйствам со времён кризиса 2023 года. Цены на топливо и электроэнергию тянут вверх практически все категории товаров и услуг.

Аналитики связывают ситуацию с напряжённостью вокруг Ормузский пролив. Риски перебоев поставок уже подняли стоимость нефти Brent выше 110 долларов за баррель, а переговоры между США и Иран зашли в тупик.

В Европейском центральном банке внимательно следят за развитием событий. Тем не менее, глава регулятора Кристин Лагард предупредила, что быстрого возвращения к стабильности не будет.

Экономические ожидания уже ухудшаются: соответствующий индикатор опустился до уровней пандемийного 2020 года. По оценкам ЕЦБ, каждые 14% роста цен на нефть добавляют около 0,5% к инфляции. В 2026 году она может составить 2,6%, а при затяжном конфликте – приблизиться к 4,8% в 2027-м.

Это означает, что Европа рискует надолго застрять в эпохе дорогой жизни и снижения покупательной способности.

