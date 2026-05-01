У Європі ціни знову виходять з-під контролю: що сталося

Європа стикається з новим витком інфляційного тиску на тлі різкого зростання цін на енергоносії. Як повідомляє The Wall Street Journal, у квітні інфляція у ключових економіках єврозони знову прискорилася, перевищивши очікування аналітиків.

Ціни на продукти в Європі.

У Німеччині споживчі ціни підстрибнули на 2,9% у річному вираженні проти 2,8% на місяць раніше. За даними Destatis, це найвищий показник із початку 2024 року. Ще більш тривожна динаміка спостерігається в Іспанії, де інфляція досягла 3,5% — максимуму за останній рік, підтвердженого INE.

Головним чинником зростання цін залишається енергетика. У Німеччині витрати на енергоносії підскочили на 10,1%, що стало найсильнішим ударом по домогосподарствах із часів кризи 2023 року. Ціни на паливо та електроенергію тягнуть вгору практично всі категорії товарів та послуг.

Аналітики пов'язують ситуацію із напруженістю навколо Ормузька протока. Ризики перебоїв постачань вже підняли вартість нафти Brent вище 110 доларів за барель, а переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут.

У Європейському центральному банку уважно стежать за розвитком подій. Проте глава регулятора Крістін Лагард попередила, що швидкого повернення до стабільності не буде.

Економічні очікування вже погіршуються: відповідний індикатор опустився до пандемійного рівнів 2020 року. За оцінками ЄЦБ, кожні 14% зростання нафтових цін додають близько 0,5% до інфляції. У 2026 році вона може становити 2,6%, а при затяжному конфлікті – наблизитися до 4,8% у 2027-му.

Це означає, що Європа ризикує надовго застрягти в епосі дорогого життя та зниження купівельної спроможності.

Читайте на порталі "Коментарі" — Європа на порозі війни: яке місце відведено для України.



