В Европе могут отменить перевод часов: Литва готовит решение

В Европейском Союзе снова могут вернуться к вопросу отмены сезонного перевода часов. Литва планирует использовать свое будущее председательство в Совете ЕС, чтобы продвинуть это решение на уровне всего союза.

Литва инициирует отказ ЕС от летнего и зимнего времени

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет LRT.

Министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас заявил, что практика перехода на летнее и зимнее время уже давно вызывает недовольство среди граждан. По его словам, перевод часов на протяжении десятилетий остается "головной болью" для жителей Европы .

Что предлагает Литва

Литовская сторона намерена объединить страны Балтийского региона для продвижения этой инициативы. Основная цель – полностью отказаться от практики перевода времени дважды в год.

Таминскас подчеркнул, что 2027 год, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС, станет ключевым моментом для продвижения этого вопроса. Именно тогда страна планирует инициировать конкретные шаги по отмене перехода между летним и зимним временем .

Что известно о позиции ЕС

Вопрос уже не новый для Евросоюза. Ранее Еврокомиссия приступила к исследованию влияния перевода часов на здоровье людей, экономику и общий ритм жизни.

Специалисты отмечают, что регулярная смена времени может влиять на сон, продуктивность и даже безопасность, в том числе на дорогах.

Что дальше

В ближайшее время литовский министр намерен обсудить инициативу с коллегами из других стран ЕС. От их поддержки будет зависеть, станет ли эта идея реальным решением.

Таким образом, Европа снова стоит перед выбором: оставить привычную, но противоречивую практику или перейти к стабильному времени без сезонных изменений .

