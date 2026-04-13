logo

BTC/USD

72151

ETH/USD

2225.09

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Европе могут отменить перевод часов: Литва готовит решение
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе могут отменить перевод часов: Литва готовит решение

Вопрос планируется вынести на уровень Евросоюза во время председательства страны.

13 апреля 2026, 21:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Европейском Союзе снова могут вернуться к вопросу отмены сезонного перевода часов. Литва планирует использовать свое будущее председательство в Совете ЕС, чтобы продвинуть это решение на уровне всего союза.

В Европе могут отменить перевод часов: Литва готовит решение

Литва инициирует отказ ЕС от летнего и зимнего времени

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет LRT.

Министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас заявил, что практика перехода на летнее и зимнее время уже давно вызывает недовольство среди граждан. По его словам, перевод часов на протяжении десятилетий остается "головной болью" для жителей Европы .

Что предлагает Литва

Литовская сторона намерена объединить страны Балтийского региона для продвижения этой инициативы. Основная цель – полностью отказаться от практики перевода времени дважды в год.

Таминскас подчеркнул, что 2027 год, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС, станет ключевым моментом для продвижения этого вопроса. Именно тогда страна планирует инициировать конкретные шаги по отмене перехода между летним и зимним временем .

Что известно о позиции ЕС

Вопрос уже не новый для Евросоюза. Ранее Еврокомиссия приступила к исследованию влияния перевода часов на здоровье людей, экономику и общий ритм жизни.

Специалисты отмечают, что регулярная смена времени может влиять на сон, продуктивность и даже безопасность, в том числе на дорогах.

Что дальше

В ближайшее время литовский министр намерен обсудить инициативу с коллегами из других стран ЕС. От их поддержки будет зависеть, станет ли эта идея реальным решением.

Таким образом, Европа снова стоит перед выбором: оставить привычную, но противоречивую практику или перейти к стабильному времени без сезонных изменений .

Читайте на "Комментариях", что Европейский Союз усиливает давление на Венгрию, выставив жесткие условия для получения замороженных финансовых средств. Речь идет о 35 миллиардах евро субсидий, доступ к которым страна может получить только после выполнения ряда требований.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости