У Європі можуть скасувати переведення годинників: Литва готує рішення

У Європейському Союзі знову можуть повернутися до питання скасування сезонного переведення годинників. Литва планує використати своє майбутнє головування в Раді ЄС, щоб просунути це рішення на рівні всього союзу.

Литва ініціює відмову ЄС від літнього та зимового часу

Як повідомляють "Коментарі", про це пише LRT.

Міністр транспорту та зв’язку Литви Юрас Тамінскас заявив, що практика переходу на літній і зимовий час вже давно викликає невдоволення серед громадян. За його словами, переведення годинників протягом десятиліть залишається “головним болем” для мешканців Європи.

Що пропонує Литва

Литовська сторона має намір об’єднати країни Балтійського регіону для просування цієї ініціативи. Основна мета — повністю відмовитися від практики переведення часу двічі на рік.

Тамінскас наголосив, що 2027 рік, коли Литва головуватиме в Раді ЄС, стане ключовим моментом для просування цього питання. Саме тоді країна планує ініціювати конкретні кроки для скасування переходу між літнім і зимовим часом.

Що відомо про позицію ЄС

Питання вже не нове для Євросоюзу. Раніше Єврокомісія розпочала дослідження впливу переведення годинників на здоров’я людей, економіку та загальний ритм життя.

Фахівці зазначають, що регулярна зміна часу може впливати на сон, продуктивність і навіть безпеку, зокрема на дорогах.

Що далі

Найближчим часом литовський міністр планує обговорити ініціативу з колегами з інших країн ЄС. Від їхньої підтримки залежатиме, чи стане ця ідея реальним рішенням.

Таким чином, Європа знову стоїть перед вибором: залишити звичну, але суперечливу практику, або перейти до стабільного часу без сезонних змін.

