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В Европе могут снизить избирательный возраст

В Евросоюзе стремятся привлечь к выборам как можно больше граждан из разных слоев населения

сегодня, 13:09
Автор:

Сергей Медведев

В Евросоюзе хотят "омолодить" избирательный возраст. С таким предложением выступила группа депутатов Европарламента, проанализировав результаты выборов в 2019 году. Так, по мнению народных избранников, на прошедших выборах молодежь отметилась высокой явкой — среди граждан ЕС моложе 25 лет явка выросла на 14%. В то же время отмечается, что эта явка стала наиболее высокой с 1994 года.

В Европе могут снизить избирательный возраст

Эмблема Евросоюза

Евродепутаты считают, что в выборах должно участвовать как можно больше граждан, поэтому предлагают разрешить голосовать лицам, достигшим 16-тилетнего возраста. Напомним, что на данный момент с 16-ти лет участвовать в выборах разрешено только в Австрии и на Мальте. В Греции отдать свой голос разрешено с 17 лет, а во всех остальных странах-участницах Евросоюза минимальный возрастной порог для голосования составляет 18 лет.

Помимо снижения минимального возраста, депутаты готовят еще несколько нововведений касающихся избирательного процесса. В частности, предлагается разрешить удаленное голосование для людей с инвалидностью, а также вовлечь в политические процессы представителей малых народов.

Как сообщал портал "Комментарии", Основной финансовый план Европейского союза — бюджет, рассчитанный на семь лет, благополучно провален. Принять документ не позволили Польша и Венгрия — представители этих стран наложили вето, заблокировав тем самым, его принятие.

Польские и венгерские представители объяснили свое решение тем, что помимо финансовой части в документе сказано о создании механизма контроля за соблюдением принципов верховенства права в государствах-членах Евросоюза.

 


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Источник: https://euro-pulse.ru/news/16-letnie-evropejczy-mogut-poluchit-pravo-golosovat-na-vyborah
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