В Европе назвали альтернативу мирным планам, чтобы заставить Путина прекратить войну

Предложенный мирный план США не оказывает давления на агрессора, зато сдерживает Украину – жертву жестокого вторжения. Следовательно, если цивилизованный мир хочет действительно прекращения войны, он должен усилить давление на России, а не предлагать мирные планы, которые поощряют агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью ВВС высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Мой месседж четкий: ничего о Европе без Европы. Мы обеспечим, чтобы агрессор платил, и чтобы давление продолжало усиливаться", — отметил министр.

По словам Цахкны, Россия не изменила своих целей. А предложенный мирный план не оказывает давления на агрессора, а взамен сдерживает Украину.

"Мир является справедливым только тогда, когда он основывается на международном праве, включая принципы территориальной целостности и суверенитета", — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он выразил убеждение, что Россия будет оставаться агрессивным государством и призвал усилить давление на нее.

"Мы никогда не признаем оккупацию, которая основывается на применении военной силы. США никогда не признавали советскую оккупацию стран Балтии и Эстонии. Поэтому это наша принципиальная позиция", — сказал Цахкна.

