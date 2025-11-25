В Европе назвали альтернативу мирным планам, чтобы заставить Путина прекратить войну

Рубрики
Предложенный мирный план США не оказывает давления на агрессора, зато сдерживает Украину – жертву жестокого вторжения. Следовательно, если цивилизованный мир хочет действительно прекращения войны, он должен усилить давление на России, а не предлагать мирные планы, которые поощряют агрессора. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью ВВС высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: из открытых источников
По словам Цахкны, Россия не изменила своих целей. А предложенный мирный план не оказывает давления на агрессора, а взамен сдерживает Украину.
Он выразил убеждение, что Россия будет оставаться агрессивным государством и призвал усилить давление на нее.
