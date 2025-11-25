logo_ukra

Світ ЄС У Європі назвали альтернативу мирним планам, щоб змусити Путіна припинити війну
У Європі назвали альтернативу мирним планам, щоб змусити Путіна припинити війну

Глава МЗС Естонії Цахкна заявив, що агресивна Росія не змінила цілей, Європа має діяти рішучіше

25 листопада 2025, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Запропонований мирний план США не чинить тиску на агресора, натомість стримує Україну – жертву жорстокого вторгнення. Отже, якщо цивілізований світ хоче дійсно припинення війни, він має посилити тиск на Росії, а не пропонувати мирні плани, які заохочують агресора. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю ВВС висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

У Європі назвали альтернативу мирним планам, щоб змусити Путіна припинити війну

Маргус Цахкна. Фото: з відкритих джерел

"Мій меседж чіткий: нічого про Європу без Європи. Ми забезпечимо, щоб агресор платив і щоб тиск продовжував посилюватися", — зазначив міністр.

За словами Цахкни, Росія не змінила своїх цілей. А запропонований мирний план не чинить тиску на агресора, а натомість стримує Україну.

"Світ є справедливим лише тоді, коли він ґрунтується на міжнародному праві, включаючи принципи територіальної цілісності та суверенітету", — наголосив глава МЗС Естонії.

Він висловив переконання, що Росія залишатиметься агресивною державою та закликав посилити тиск на неї.                                                          

"Ми ніколи не визнаємо окупацію, яка ґрунтується на застосуванні військової сили. США ніколи не визнавали радянську окупацію країн Балтії та Естонії. Тому це наша принципова позиція", — сказав Цахкна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — миру не буде: Мерц зробив заяву, що насторожує, про припинення війни в Україні.                                 

Також видання "Коментарі" повідомляло – ми за крок від повторення Мюнхенського договору: президент Чехії Петр Павел застеріг від фатальної помилки у війні.



