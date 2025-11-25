У Європі назвали альтернативу мирним планам, щоб змусити Путіна припинити війну

Рубрики
Кравцев Сергей
Запропонований мирний план США не чинить тиску на агресора, натомість стримує Україну – жертву жорстокого вторгнення. Отже, якщо цивілізований світ хоче дійсно припинення війни, він має посилити тиск на Росії, а не пропонувати мирні плани, які заохочують агресора. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю ВВС висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: з відкритих джерел
За словами Цахкни, Росія не змінила своїх цілей. А запропонований мирний план не чинить тиску на агресора, а натомість стримує Україну.
Він висловив переконання, що Росія залишатиметься агресивною державою та закликав посилити тиск на неї.
