У Європі назвали альтернативу мирним планам, щоб змусити Путіна припинити війну

Запропонований мирний план США не чинить тиску на агресора, натомість стримує Україну – жертву жорстокого вторгнення. Отже, якщо цивілізований світ хоче дійсно припинення війни, він має посилити тиск на Росії, а не пропонувати мирні плани, які заохочують агресора. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю ВВС висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Маргус Цахкна. Фото: з відкритих джерел

"Мій меседж чіткий: нічого про Європу без Європи. Ми забезпечимо, щоб агресор платив і щоб тиск продовжував посилюватися", — зазначив міністр.

За словами Цахкни, Росія не змінила своїх цілей. А запропонований мирний план не чинить тиску на агресора, а натомість стримує Україну.

"Світ є справедливим лише тоді, коли він ґрунтується на міжнародному праві, включаючи принципи територіальної цілісності та суверенітету", — наголосив глава МЗС Естонії.

Він висловив переконання, що Росія залишатиметься агресивною державою та закликав посилити тиск на неї.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію, яка ґрунтується на застосуванні військової сили. США ніколи не визнавали радянську окупацію країн Балтії та Естонії. Тому це наша принципова позиція", — сказав Цахкна.

