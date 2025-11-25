Мира не будет: Мерц сделал настораживающее заявление о прекращении войны в Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Для успеха любого плана прекращения российско-украинской войны нужна реальная готовность путинского режима к переговорам. Пока что ничего такого не наблюдается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте канцлера Германии Фридриха Мерца в соцсети Х.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Немецкий канцлер отметил, что завершить российско-украинскую войну "за ночь" невозможно.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц выступил резко против возвращения России в "Большую восьмерку", как это предусмотрено в "мирном плане" США для Украины.
Фридрих Мерц на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что он категорически исключает возвращение России в G8.
Также издание "Комментарии" сообщало – лидеры Великобритании, Франции и Германии – премьер-министр Кир Стармер, президент Эммануэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц – выразили поддержку Украине после того, как обсудили с президентом Владимиром Зеленским новый мирный план США. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Германии.
В официальном релизе говорится, что по итогам разговора с Зеленским европейские лидеры подтвердили свою "непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру".