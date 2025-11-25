Мира не будет: Мерц сделал настораживающее заявление о прекращении войны в Украине

Для успеха любого плана прекращения российско-украинской войны нужна реальная готовность путинского режима к переговорам. Пока что ничего такого не наблюдается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте канцлера Германии Фридриха Мерца в соцсети Х.

Немецкий канцлер отметил, что завершить российско-украинскую войну "за ночь" невозможно.

"Совместный мирный план имеет целью запустить процесс. А чтобы это произошло, Россия должна сейчас сесть за стол переговоров. Пока не будет видимой готовности к этому – не будет ни процесса, ни мира", – констатировал канцлер Германии.

Фридрих Мерц на пресс-конференции после завершения саммита G20 в Йоханнесбурге заявил, что он категорически исключает возвращение России в G8.

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", — заявил Мерц.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидеры Великобритании, Франции и Германии – премьер-министр Кир Стармер, президент Эммануэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц – выразили поддержку Украине после того, как обсудили с президентом Владимиром Зеленским новый мирный план США. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Германии.

В официальном релизе говорится, что по итогам разговора с Зеленским европейские лидеры подтвердили свою "непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру".