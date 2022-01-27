В Европе появилась первая страна, которая снимает все карантинные ограничения

Несмотря на рост заболеваемости новым штаммом "Омикрон" правительство Дании приняло решение не только отказаться от ужесточения карантинных мер, а, наоборот, пойти на полную их отмену. С 1 февраля Дания снимает практически все карантинные ограничения. Но, если для граждан Дании это приятая новость, то для туристов хороших новостей, пока нет. Им придется терпеть ограничения еще как минимум месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NDTV.com".

Дания. Фото: Associated Press

Глава правительства Дании Мэтте Фредериксен заявил, что граждане наконец-то смогут наслаждаться той обыденной жизнью без запретов и ограничений, которую они знали до начала пандемии. С 1 февраля гражданам Дании не обязательно нужно будет носить с собой сертификат о вакцинации, не обязательно носить защитные маски. Также будут сняты ограничения на работу баров, кафе, ресторанов.

Мэтте Фредериксен пояснил, Данию не пугает даже охвативший всю Европу новый штамм коронавируса "Омикрон". Все из-за того, что в стране была проведена массовая вакцинация и теперь COVID-19 причислен к обычной болезни, которой болеют все люди.

При этом в правительстве отмечают, что пока не могут снять все ограничения для граждан других государств, которые прибывают в Данию. Им еще нужно будет потерпеть ограничения, как минимум 4 недели. Фактически Дания становится первой страной в Европе, которая радикально снимает ограничения.

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