В Европе всерьез задумались о безопасности: какой орган хотят создать

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предлагает создать Совет безопасности Европы: "должны стать кротким гигантом"

28 января 2026, 12:48
Кравцев Сергей

Для координации общеевропейских проектов в области обороны может быть целесообразно создание Совета безопасности Европы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время конференции Европейского оборонного агентства 28 января.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Кубилюс выступил с предложением создать Совет безопасности ЕС для реализации больших оборонных проектов.

"Возможно, нам действительно нужно создать Совет безопасности Европы (European Security Council), который первоначально предлагали Макрон и Меркель еще в 2017, 2018 годах, чтобы координировать и вести нас в этой крупной трансформации европейской обороны", – предложил Кубилюс.

Еврочиновник призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в европейской обороне, для чего на уровне ЕС уже созданы инструменты для развития общеевропейских проектов.

"Совместная оборона была бы нашей силой в мире силы. В мире гигантов мы тоже должны стать гигантами. Кротким гигантом, способствующим международному праву и сотрудничеству. Но все же сильным гигантом", — подчеркнул еврокомиссар.

Андрюс Кубилюс призвал государства-члены "работать вместе и сделать Европу гигантом для нашей обороны".

Читайте на портале "Комментарии" — в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) создана платформа для диалога с демократическими силами России, в состав которой вошли члены антивоенных оппозиционных организаций и представители коренных народов РФ. Поименный состав платформы одобрило Бюро ассамблеи, руководствуясь особыми условиями. В Украине многие очень скептически отнеслись к такому шагу европейцев. О чем говорит такое решение ПАСЕ? Нужно ли выстраивать диалог с демократическими силами РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/01/28/7229977/
