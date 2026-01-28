В Европе всерьез задумались о безопасности: какой орган хотят создать

Для координации общеевропейских проектов в области обороны может быть целесообразно создание Совета безопасности Европы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время конференции Европейского оборонного агентства 28 января.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Кубилюс выступил с предложением создать Совет безопасности ЕС для реализации больших оборонных проектов.

"Возможно, нам действительно нужно создать Совет безопасности Европы (European Security Council), который первоначально предлагали Макрон и Меркель еще в 2017, 2018 годах, чтобы координировать и вести нас в этой крупной трансформации европейской обороны", – предложил Кубилюс.

Еврочиновник призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в европейской обороне, для чего на уровне ЕС уже созданы инструменты для развития общеевропейских проектов.

"Совместная оборона была бы нашей силой в мире силы. В мире гигантов мы тоже должны стать гигантами. Кротким гигантом, способствующим международному праву и сотрудничеству. Но все же сильным гигантом", — подчеркнул еврокомиссар.

Андрюс Кубилюс призвал государства-члены "работать вместе и сделать Европу гигантом для нашей обороны".

