В Европе всерьез задумались о безопасности: какой орган хотят создать

Кравцев Сергей
Для координации общеевропейских проектов в области обороны может быть целесообразно создание Совета безопасности Европы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время конференции Европейского оборонного агентства 28 января.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Кубилюс выступил с предложением создать Совет безопасности ЕС для реализации больших оборонных проектов.
Еврочиновник призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в европейской обороне, для чего на уровне ЕС уже созданы инструменты для развития общеевропейских проектов.
Андрюс Кубилюс призвал государства-члены "работать вместе и сделать Европу гигантом для нашей обороны".
