В Європі всерйоз задумалися про безпеку: який орган хочуть створити

Кравцев Сергей
Для координації загальноєвропейських проєктів у сфері оборони може бути доцільним створення Ради безпеки Європи. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції Європейської оборонної агенції 28 січня.
Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел
Кубілюс виступив з пропозицією створити Раду безпеки ЄС для реалізації великих оборонних проєктів.
Єврочиновник закликав держави-члени ЄС взяти на себе провідну роль у європейській обороні, для чого на рівні ЄС вже створені інструменти для розбудови загальноєвропейських проєктів.
Андрюс Кубілюс закликав держави-члени "працювати разом і зробити Європу гігантом для нашої оборони".
