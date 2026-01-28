В Європі всерйоз задумалися про безпеку: який орган хочуть створити

Для координації загальноєвропейських проєктів у сфері оборони може бути доцільним створення Ради безпеки Європи. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції Європейської оборонної агенції 28 січня.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Кубілюс виступив з пропозицією створити Раду безпеки ЄС для реалізації великих оборонних проєктів.

"Можливо, нам справді потрібно створити Раду безпеки Європи (European Security Council), яку спочатку пропонували Макрон і Меркель ще у 2017, 2018 роках, щоб координувати та вести нас у цій великій трансформації європейської оборони", – запропонував Кубілюс.

Єврочиновник закликав держави-члени ЄС взяти на себе провідну роль у європейській обороні, для чого на рівні ЄС вже створені інструменти для розбудови загальноєвропейських проєктів.

"Спільна оборона була б нашою силою у світі сили. У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами. Лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці. Але все ж сильним гігантом", – наголосив єврокомісар.

Андрюс Кубілюс закликав держави-члени "працювати разом і зробити Європу гігантом для нашої оборони".

