Росіян повернули в ПАРЄ: що це означає і як діяти Україні

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) створено платформу для діалогу з демократичними силами Росії, до складу якої увійшли члени антивоєнних опозиційних організацій та представники корінних народів РФ. Поіменний склад платформи схвалило Бюро асамблеї, керуючись особливими умовами. В Україні багато хто вельми скептично поставилися до такого кроку європейців. Про що говорить таке рішення ПАРЄ? Чи потрібно вибудовувати діалог із демократичними силами РФ? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Росія у ПАРЄ. Фото: з відкритих джерел

Історія з поверненням росіян до ПАРЄ – це історія про імітацію якоїсь демократії

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович так прокоменутвав ситуацію:

"Безумовно говорити з цими демократичними, політичними силами на Росії потрібно, але проблема у тому, що ті, які представлені у Парламентській асамблеї Ради Європи такими не є за визначенням. По-перше, вони складаються з абсолютно маргінальних російських політиків, за деякими виключеннями, типу Каспарова. А, по-друге, вони займають дуже дивну позицію, перекладаючи всю провину за війну виключно на Путіна чи на його режим. І відмовляючи взагалі у будь-якій відповідальності так званому російському народу".

Експерт продовжує, тому ця історія з ПАРЄ – це історія про імітацію якоїсь демократії, якої насправді там і близько немає і він особисто не бачить особливого сенсу українській делегації якимось чином комунікувати з цими росіянами і, тим більше, давати їм якусь можливість робити заяви від імені країни-агресора. Або впливати на прийняття рішень, які будуть стосуватися санкційної чи якоїсь іншої політики.

"Очевидно, що вони будуть займати там позицію на так би мовити полегшення життя росіян. Фактично розділяючи їх і, відриваючи їх від російського режиму, як такого, що є в корені неправильним. Позиція України повинна бути дуже простою – єдиними росіянами, які можуть від імені Росії робити якісь заяви і бути присутніми в Парламентській асамблеї Ради Європи є ті люди, які воюють у складі добровольчих формувань в Збройних силах України. І на цьому крапка", – підсумував Ігор Рейтерович.

Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко каже, що має досить скептичне ставлення до нової російської "опозиційної платформи при ПАРЄ".

"По-перше, всі учасники цієї платформи один раз уже все розтратили все, що можна, віддавши Росію Путіну та його бригаді: майже всі вони "у минулому житті" були знаменитостями, депутатами, чиновниками, олігархами тощо. По-друге, туди взяли лякаюче багато відверто скандальних, крикливих персонажів, які славні лише грандіозними суперечками та розбірками. Там начебто навіть є люди з реальними психіатричними діагнозами", – зазначила експерт.

Вона додає, є ще третій момент, там дуже багато людей із іноземними паспортами. Каспаров – хорват, Кара-Мурза – британець, Арно – американка. Тому їх навіть дивно вважати росіянами чи російською опозицією.

За словами експерта, важко сказати, що з цього всього вийде, але є відчуття, що навряд чи щось слушне. Надії дуже мало. Єдине, чого можна чекати від цієї групи громадян, – те, що вони повеселять нас численними скандалами і навіть бійками.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ образилися на європейців: через що в Кремлі в люті.



