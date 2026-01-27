Росіян повернули в ПАРЄ: що це означає і як діяти Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) створено платформу для діалогу з демократичними силами Росії, до складу якої увійшли члени антивоєнних опозиційних організацій та представники корінних народів РФ. Поіменний склад платформи схвалило Бюро асамблеї, керуючись особливими умовами. В Україні багато хто вельми скептично поставилися до такого кроку європейців. Про що говорить таке рішення ПАРЄ? Чи потрібно вибудовувати діалог із демократичними силами РФ? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Росія у ПАРЄ. Фото: з відкритих джерел
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович так прокоменутвав ситуацію:
Експерт продовжує, тому ця історія з ПАРЄ – це історія про імітацію якоїсь демократії, якої насправді там і близько немає і він особисто не бачить особливого сенсу українській делегації якимось чином комунікувати з цими росіянами і, тим більше, давати їм якусь можливість робити заяви від імені країни-агресора. Або впливати на прийняття рішень, які будуть стосуватися санкційної чи якоїсь іншої політики.
Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко каже, що має досить скептичне ставлення до нової російської "опозиційної платформи при ПАРЄ".
Вона додає, є ще третій момент, там дуже багато людей із іноземними паспортами. Каспаров – хорват, Кара-Мурза – британець, Арно – американка. Тому їх навіть дивно вважати росіянами чи російською опозицією.
За словами експерта, важко сказати, що з цього всього вийде, але є відчуття, що навряд чи щось слушне. Надії дуже мало. Єдине, чого можна чекати від цієї групи громадян, – те, що вони повеселять нас численними скандалами і навіть бійками.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ образилися на європейців: через що в Кремлі в люті.