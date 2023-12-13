В Евросовете рассказали о важном решении, чтобы помочь Украине в войне

В Евросоюзе хотят ускорить производство боеприпасов, чтобы помочь Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио.Свобода" сделал президент Евросовета Шарль Мишель.

Президент Евросовета Шарль Мишель. Фото: из открых источников

"Мы решили ввести то, что мы называем Европейским фондом мира, чтобы поощрить большую военную поддержку Украины в координации с нашими государствами-членами. Есть общая политическая воля усовершенствовать инструмент, усовершенствовать механизм, основанный на базе, которую мы хотим предоставить через ЕС и двустороннюю помощь больше ракет, больше боеприпасов", – отметил президент Евросовета.

Мишель добавил, что развитие инвестиций в собственные оборонные возможности ЕС планируют обсудить на саммите лидеров, запланированном на 14-15 декабря.

На саммите на этой неделе лидеры ЕС также планируют рассмотреть и предоставление Украине 20 миллиардов евро на следующие четыре года на финансирование ее военных нужд.

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